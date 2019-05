Cs urge a Moreno a reclamar "cuanto antes" al futuro Gobierno la financiación que "merece" Andalucía

Actualizado 30/04/2019 10:55:10 CET

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, Sergio Romero, pedirá presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé un paso adelante" y "cuanto antes" reclame al futuro Gobierno de la Nación, que previsiblemente liderará por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la financiación autonómica que Andalucía "merece".

Romero formulará dicha petición el próximo viernes en la pregunta que le realizará a Moreno en la sesión de control al Ejecutivo andaluz, en el marco del Pleno del Parlamento, según ha avanzado el dirigente de Cs en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press.

Ha indicado que Andalucía lleva esperando mucho tiempo un nuevo modelo de financiación autonómica y reclamando una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se formulen propuestas en esta materia, un asunto "que tiene una repercusión muy importante para la economía andaluza".

Junto a ello, ha dicho esperar que el hecho de que el futuro Gobierno sea de un signo político distinto al andaluz no suponga una falta de colaboración con Andalucía y toda una legislatura de confrontación. "La nueva política tiene que pasar por que haya colaboración y camaradería entre las distintas administraciones", ha señalado.

En relación a los resultados electorales del pasado domingo, el portavoz parlamentario de Cs ha descartado que vayan a tener influencia en el acuerdo de gobierno entre PP-A y Cs. "El acuerdo no se toca", ha apuntado Romero, para quien el Ejecutivo andaluz está trabajando de forma "seria", cumpliendo los compromisos adquiridos y demostrando que "otra forma de gobernar era posible".

Si bien, el dirigente de la formación naranja ha subrayado el crecimiento que Cs ha experimentando en Andalucía pasando a situarse como segunda fuerza política. "Somos un proyecto político que crece cada vez que se abren las urnas", ha manifestado Romero.

En clave nacional, ha defendido que Cs no puede pactar con el PSOE porque se trata de un partido "que se postra ante los independendistas y los populistas para mantener el sillón". Además, según ha insistido, Cs se comprometió públicamente a no apoyar a los socialistas y no puede defraudar a su electorado.

Preguntado sobre si se cierran también a pactar con el PSOE tras las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, ha respondido que van "partido a partido" y que habrá que ver que plantea este partido para mejorar la vida de los ciudadanos, aunque son conscientes de que "con el PSOE no se puede ir a ninguna parte".