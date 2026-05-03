Adelante afea la campaña de "perritos y de abrazos a niños" de Moreno y el "miedo" a hablar de sanidad y cribados

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en un mitin en Jerez de la Frontera (Cádiz). - ADELANTE ANDALUCIA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha celebrado su mitin de campaña en la Alameda del Banco, en Jerez de la Frontera (Cádiz) en un acto que ha reunido al candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García; a la portavoz Pilar González; a Carlos Fernández, portavoz de Adelante en Jerez, y a Leti Blanco, número dos de la lista por Cádiz. Arropada por militantes y ciudadanía, la formación ha presentado su "campaña de la alegría", con la que propone "menos precariedad laboral, construir confianza en unos servicios públicos de calidad y, en definitiva, vivir mejor".

García ha iniciado el mitin señalando el "miedo" de Juanma Moreno a abordar asuntos clave, como la crisis de los cribados, la situación de la universidad pública en Andalucía, el precio de la vivienda y el estado de la sanidad pública. "Moreno se esconde detrás de vídeos de perritos y de abrazos a niños. ¿Cuándo hablamos de sanidad y de cribados? ¿De la creación de cuatro universidades privadas nuevas en Andalucía mientras las públicas se asfixian? ¿Del precio de la vivienda?", ha afirmado García.

El candidato de Adelante ha asegurado que llevará estos temas al debate de este lunes donde "el PP no podrá esconderse tras su campaña del lacito y los perritos". La formación andalucista ha señalado que Moreno evita abordar el debate fiscal "con seriedad". En este sentido, Adelante critica que las políticas del Partido Popular se basan en medidas "superficiales", como el descuento de siete euros en el gimnasio, mientras se elude hablar de la fiscalidad de las grandes multinacionales que operan en Andalucía.

"A cambio de la rebaja en el gimnasio, tardan seis meses en darme una cita para que me vea un especialista. Y a cambio de los siete euros que me ahorro en el gimnasio, dos millones de andaluces y andaluzas han tenido que contratar un seguro privado de salud que cuesta 40 o 50 euros al mes para que te vea un médico de cabecera, cuando antes te atendían en el centro de salud. Pues vaya negocio hemos hecho con la rebaja de impuestos de Moreno. Vaya negocio", ha criticado García.

Adelante ha reivindicado "la tranquilidad, el bienestar y la alegría" como bandera política frente al discurso de la derecha. García ha defendido que la izquierda debe asumir un papel liberador que garantice mejores condiciones de vida para la ciudadanía: "No queremos dejarle a la derecha el derecho a la alegría", ha afirmado el candidato.

En este sentido, Adelante propone un modelo basado en "ganar más y trabajar menos", con tiempo libre para disfrutar de las fiestas andaluzas y con derechos que permitan "vivir con tranquilidad", como el acceso a la sanidad pública y la garantía de poder coger una baja cuando se necesite. "La derecha nos quiere trabajando y pagando el alquiler. Exigimos el derecho a la alegría. La alegría es revolucionaria", ha afirmado García.

Basándose en la frase de Teresa Rodríguez sobre lo que significa hacer política, 'El arte de hacer real lo que es justo', García ha defendido la necesidad de impulsar medidas para construir una Andalucía mejor. Como ejemplo, ha destacado el plan de industrialización ecosocialista. Frente a un modelo basado en subvencionar a empresas privadas que generan empleo temporal y deterioran el medio ambiente, Adelante propone la creación de una industria pública que proteja a los trabajadores y trabajadoras y al territorio.

Adelante también ha puesto el foco en las cualidades del pueblo andaluz como base para construir una sociedad mejor, destacando su diversidad y la fraternidad que lo caracteriza. Carlos Fernández ha contrapuesto estos valores a los discursos de odio. "Ante las recetas del odio ponemos nuestra verdiblanca, que está llena de fraternidad. Estamos orgullosos y orgullosas de nuestro mestizaje y nuestra diversidad. Frente al odio, nuestra alegría, la alegría del pueblo andaluz", ha afirmado.