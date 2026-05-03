Moreno anuncia los estudios para extender la línea 1 del metro hasta Entrenúcleos, en Dos Hermanas, y Bormujos

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno visita la Hermandad de la Virgen de Valme. A 3 de mayo de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andaluacía, España). El presidente del PP de Andalucía y cand - Francisco J. Olmo - Europa Press

DOS HERMANAS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo a que si forma gobierno tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, se iniciarán los estudios para extender la línea 1 del metro de Sevilla hasta Entrenúcleos, en Dos Hermanas, y Bormujos.

En una comparecencia ante los medios de comunicación durante una visita a la zona residencial de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla), Juanma Moreno, ha subrayado que este municipio es "la novena ciudad más poblada de Andalucía" y una de las 50 mayores de España, "tiene que ser tratada" como tal.

En Entrenúcleos, un barrio que "lejos de estar en la periferia de nada, está en el centro de todo", ha destacado Moreno, apuntando que estamos ante el crecimiento "de una zona joven, dinámica y con personalidad propia, símbolo del atractivo de un municipio "idóneo para vivir y para formar una familia".

El presidente del PP andaluz ha recordado que la Junta ha acompañado este crecimiento con inversiones y nuevos servicios. Entre ellos, ha señalado el nuevo instituto de Secundaria y el nuevo colegio de Infantil y Primaria en Entrenúcleos, con 450 nuevas plazas y una inversión de siete millones de euros, que se sumarán hasta alcanzar casi 700 nuevas plazas educativas en el municipio.

También ha destacado mejoras en varios centros educativos y el futuro centro de salud de Entrenúcleos, una actuación de casi 14 millones de euros.

Moreno ha explicado que la Junta incorporará cinco nuevas unidades móviles al metro de Sevilla que llega a Montequinto, iniciará los estudios para extender la línea 1 hasta Entrenúcleos y Bormujos, y finalizará la redacción de los proyectos para licitar la prolongación de la línea 3 sur desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme.

También ha recordado inversiones ya realizadas, como el desdoble entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, con casi 30 millones de euros, y mejoras en el Hospital de Valme, El Tomillar y los centros de salud de Santa Ana y La Portada.

En materia de vivienda, ha destacado las 480 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en Dos Hermanas, con una ayuda de 14,1 millones de euros, así como las promociones en Sevilla capital y en municipios como Carmona, Herrera, Utrera, Lebrija y La Rinconada. Moreno ha anunciado que el PP seguirá impulsando "4.570 viviendas en la provincia" y actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana que beneficiarán a 5.020 viviendas sevillanas.

El candidato ha defendido que sus compromisos son "creíbles" porque se hacen "con presupuesto", "con realismo" y "cuantificando cada una de estas medidas". Así, ha recordado que Andalucía ha multiplicado por cuatro las viviendas protegidas impulsadas, con más de 15.700 en siete años, y ha anunciado la segunda fase del Plan Vive, con 20.000 nuevas viviendas protegidas y otras 22.000 en rehabilitación, para facilitar 66.000 viviendas en alquiler asequible.

