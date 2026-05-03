El PSOE tacha de "muy grave y antidemocrático" la retirada de banderolas del 17M por el Ayuntamiento de Sevilla

Archivo - El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A - Archivo

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A y candidato por Sevilla a las elecciones del 17M, Alejandro Moyano, ha tachado este domingo de "muy grave y antidemocrático" la retirada por el Ayuntamiento de Sevilla de carteles electorales de diferentes zonas de la ciudad.

En una nota, el socialista ha rechazado que "en la derecha sólo pretenden desgastar la figura de María Jesús Montero" y ha advertido de que "en democracia no todo vale". Ha certificado, no obstante, que "el PSOE-A está centrado en lo importante, en defender la sanidad pública, la educación, la dependencia, los derechos de la gente", y se ha mostrado convencido de que "la ciudadanía seguro que sabrá valorarlo el 17 de mayo".

En este sentido, el candidato ha remarcado que "el PSOE-A enfrenta con propuestas en defensa de los servicios públicos y derechos de la gente el ruido, la intoxicación y las malas artes del PP en campaña", tras una retirada que, a su juicio, "responde a que Moreno Bonilla y el PP no tienen proyectos ni alternativas para Andalucía".

Previamente, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A ha anunciado en su red social X que el partido denunciará la retirada "ilegal" de propaganda electoral por parte del Ayuntamiento durante la noche de este sábado. "¡De vergüenza! El PP, pillado eliminando al rival político a golpe de radial, en farolas asignadas y con permiso de la Junta Electoral", ha dicho, para asegurar que "es antidemocrático" y lo van a "denunciar", porque "la democracia también se defiende en cada farola", ha sentenciado Moyano.