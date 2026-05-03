Vox Granada indica que la seguridad "preocupa cada vez más a los granadinos"

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX GRANADA

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, ha indica que "la seguridad es un problema que preocupa cada vez más a los granadinos", dado que "los robos, las reyertas, la ocupación ilegal de viviendas y la violencia son cada vez más habituales".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, desde Vox alertan de que existen casos de "inseguridad ciudadana" en todos los barrios y pueblos de la provincia, "como puede ser el caso en el Barrio de la Cruz en el que nos encontramos hoy, en la Plaza de Toros, en el Realejo, en el Albaicín, o en municipios como Loja, Zafarraya, Montefrío o Atarfe", ha enumerado Beatriz Sánchez Agustino, para quien "las causas de este problema son conocidas por todos, La falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las leyes cómplices con los criminales del Gobierno de Pedro Sánchez y la inmigración descontrolada".

En Granada, los extranjeros representan en torno al 8,7% de la población pero están implicados en cerca del 19% de los delitos, y las agresiones sexuales crecen a ritmos superiores al 20% anual. "Al Partido Popular y a Moreno les falta valentía para denunciar esto. No hablan de los problemas reales de los andaluces", ha indicado la candidata de Vox, al tiempo que ha apostillado que "se empeñan en hablar de estabilidad y convivencia cuando hay gente que vive con miedo en su propio barrio y que sufre la violencia importada por el bipartidismo".

"En Vox no tenemos ningún problema en llamar a las cosas por su nombre", ha señalado Agustino, mientras que ha pedido "su apoyo" a los granadinos "para tener un Gobierno en la Junta de Andalucía que afronte la inseguridad de nuestras calles y ponga fin a las políticas migratorias irresponsables que traen violencia a nuestra provincia".

