CSG niega "irregularidades" en la Fábrica de Municiones de Granada tras la suspensión provisional de la OTAN

El grupo checo CSG afirma no haber encontrado "indicios de irregularidades" en las relaciones de la Fábrica de Municiones de Granada con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) durante los últimos años.

Ello, tras las informaciones periodísticas que apuntan a que la empresa española, con sede en Granada, fue suspendida provisionalmente en julio por el proveedor logístico de la OTAN en el seno de presuntos casos de irregularidades que afectaron a la NSPA, según ha avanzado el diario belga 'Le Soir'.

En un comunicado, el grupo CSG confirma haber realizado una auditoría legal "exhaustiva" de las relaciones de la Fábrica de Municiones de Granada (FMG) con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) durante los últimos años.

No obstante, la revisión "no halló indicios de irregularidades ni conductas ilícitas en relación con la NSPA ni con ninguna otra agencia estatal".

La Fábrica de Municiones de Granada ha estado comunicándose y cooperando activamente con NSPA para aclarar la situación actual y ha compartido los resultados de su auditoría interna con la agencia.

Con base en estos resultados y "según el leal saber y entender de la empresa", la fábrica granadina considera que no ha incurrido en ninguna irregularidad ni incumplimiento.

La empresa continúa monitoreando de cerca la situación y, a través de su asesor legal, está utilizando todas las vías legales a su alcance para proteger sus derechos e intereses legítimos.

Dado el entorno actual del mercado y dado que NSPA representa a uno de los numerosos clientes de la Fábrica de Municiones de Granada, el grupo CSG matiza que "la situación no ha tenido, ni se prevé que tenga", un impacto significativo en la situación financiera ni en las perspectivas comerciales de la empresa granadina ni del Grupo CSG.

Junto a ello recalca que la Fábrica de Municiones de Granada "aún puede vender directamente a los Estados miembros de la OTAN".

"FMG y el Grupo CSG siguen plenamente comprometidos con los más altos estándares de cumplimiento y transparencia y proporcionarán más actualizaciones a medida que haya nueva información disponible", concluye el grupo en su comunicado, consultado por Europa Press.

La Fábrica de Municipios de Granada forma parte de la cartera de empresas de CSG Defence Systems. Fundada en 2019, Fábrica de Municiones de Granada (FMG) continúa una tradición de casi 700 años de fabricación de pólvora y cargas de pólvora.

Esta empresa desarrolla y fabrica municiones de gran calibre para tanques y artillería. También fabrica propulsores monocomponentes de alto rendimiento para municiones de calibre medio y equipos EOD para pirotecnia militar y civil y fuerzas de seguridad.

Junto a ello, desarrolla y fabrica componentes clave para municiones y misiles.