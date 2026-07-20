CSIF alerta del aumento de incautaciones de droga en la prisión de Albolote (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de trabajadores de la cárcel de Albolote (Granada). - CSIF - Archivo

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha alertado del aumento significativo de las incautaciones de droga por parte de los funcionarios del departamento de paquetes en el centro penitenciario de Albolote (Granada), área en la que los familiares dejan la ropa que llevan a los internos.

Delegados sindicales de CSIF han señalado que esta nueva práctica mantiene en alerta al personal de la prisión ya que, solo durante la pasada semana, se han incautado más de cuatro bolsas de sustancias estupefacientes, "tres de ellas el viernes por la tarde y todas bajo el mismo método de introducción, ocultas en la costura de un pantalón".

En este último caso, detallan "se puso en conocimiento inmediato de los jefes de Servicios y se avisó a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, procediendo a la detención por parte de la Guardia Civil y puesto en conocimiento del Juzgado de Guardia".

Los funcionarios de prisiones destacan la dificultad de este tipo de incautaciones, dado el tamaño minúsculo de las bolsas y de su lugar de ocultación y alertan de que las personas que intentan introducir sustancias prohibidas como cocaína o heroína en centros penitenciarios se enfrentan a un posible delito contra la Salud Pública, según recoge el Código Penal.

Asimismo, CSIF recuerda que factores como "la masificación de la población reclusa, la escasez de profesionales y la falta de realismo por parte de los responsables de Instituciones Penitenciarias" mantienen en una situación "insostenible" a la prisión de Albolote, que es una de las más masificadas del país.

Los delegados sindicales critican "la falta de personal laboral, como cocineros o auxiliares de enfermería, de médicos facultativos y de funcionarios en el servicio de interior, tras la marcha de dos promociones de prácticos con más de 40 efectivos y la incorporación de solo 13 de la última promoción de la Oferta de Empleo Público (OPE) 2025".

Por ello, CSIF ha vuelto a reclamar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas "contundentes, inmediatas y reales que garanticen la seguridad de los trabajadores de prisiones como la cobertura de las bajas y vacantes por permisos del personal durante el periodo estival y la utilización de medios coercitivos reglamentarios como aerosoles de acción adecuada, que actualmente han sido retirados de los centros penitenciarios y son fundamentales en caso de agresiones hacia el personal funcionario".

En este sentido, el sindicato ha valorado la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados del reconocimiento de agentes de la autoridad para los trabajadores de Instituciones Penitenciarias que supone, entre otras novedades, que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrentarán a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel.