CSIF Andalucía exige en el marco del 8M reforzar los protocolos contra el acoso sexual y la discriminación

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido este lunes la creación de la figura del delegado sindical en Igualdad y el refuerzo de protocolos contra el acoso sexual y la discriminación. Con estas reivindicaciones, la organización sindical se suma a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este año bajo el lema 'Por una igualdad real. De las leyes a los hechos'.

En una nota de prensa, CSIF ha reafirmado que los derechos reconocidos por ley deben convertirse en "derechos efectivos". Para la organización, "la igualdad de mañana se construye hoy", por lo que es necesario seguir trabajando en cuestiones que siguen pendientes. En este sentido, la central sindical se ha referido a las situaciones de desigualdad que afectan a la brecha salarial, conciliación y corresponsabilidad y violencia contra la mujer.

Para reducir el impacto de todas ellas, CSIF ha considerado "primordial" la creación de la figura del delegado especializado en Igualdad y Violencia de Género en cada centro de trabajo y en la Administración tanto pública como en la empresa privada. Este delegado sería "una herramienta clave", a juicio de CSIF, para la prevención, el acompañamiento y la protección efectiva, además de "esencial" para actuar ante denuncias de acoso.

CSIF va a promover una revisión de los protocolos de acoso, para lo que se dirigirá tanto a la Administración General del Estado y al Ministerio de Función Pública, como a las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos. CSIF ha recordado que la brecha salarial de género en Andalucía se ha estancado y se sitúa por encima del 20%, lo que refleja la discriminación persistente en el mercado de trabajo. Esta situación se refleja incluso en el sector público, donde la igualdad debería ser "ejemplar" y, sin embargo, el salario medio de las mujeres es un 10 % inferior al de los hombres.

Según los últimos datos extraídos de la Agencia Tributaria, el salario anual de los hombres en Andalucía se sitúa en 22.603 euros, mientras que el de las mujeres es de 17.949, lo que supone que ellas reciben 4.654 euros menos de media al año. Además, las mujeres tienen más contratos temporales, a tiempo parcial, sufren más paro, acaparando el 61,5% en la comunidad, y representan el 86,1% de las personas inactivas por laborales del hogar.

CSIF ha reiterado su preocupación por la opinión generalizada de que la excedencia o la reducción de jornada para el cuidado de los hijos o de un familiar debe recaer en mayor medida sobre las mujeres. Así, el 46% de los españoles cree que esta debe recaer sobre las mujeres antes de su escolarización, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De igual manera, el número de excedencias en Andalucía en 2025 por dicho motivo fue de 6.423, de las que 5.395 correspondieron a mujeres (84 %) y sólo 1.027 a hombres (16 %). Este tipo de situaciones impactan directamente en los ingresos y las pensiones futuras de las mujeres lo que, lamentablemente, perpetúa la desigualdad económica.

Para la organización, la violencia de género es "una de las expresiones más crueles de la desigualdad". El inicio del año ha sido el peor de la década con una mujer asesinada cada cinco días. En sólo dos meses desde que se iniciara 2026 se han registrado tres mujeres asesinadas en Andalucía y diez a nivel nacional. Desde el sindicato, "trasladamos nuestra solidaridad a las mujeres que sufren estas situaciones y nos obliga a reflexionar y exigir medidas concretas que ayuden y protegerlas de forma efectiva".

Recientemente, CSIF alcanzó con el Ministerio de Función Pública el Acuerdo Marco para la mejora del Empleo público y el Servicio a la Ciudadanía, en el que se reafirmó el compromiso con la igualdad real y la garantía de un entorno laboral libre de discriminación. Entre las medidas acordadas, CSIF ha destacado la aplicación de protocolos integrales de prevención y detección ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual, así como frente a la violencia de género. Además, también incluye que las administraciones actualizarán de manera periódica los planes de igualdad, se impulsarán medidas para garantizar la igualdad retributiva efectiva, así como la incorporación de mecanismos de transparencia salarial.