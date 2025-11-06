CSIF-A aplaude la convocatoria de la mesa de negociación para "desbloquear" la subida salarial de la plantilla pública

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se moviliza frente al Palacio de San Telmo. A 5 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado "positivamente" que la Junta de Andalucía haya convocado la Mesa General de Negociación Común tras la movilización convocada por la organización sindical este miércoles en Sevilla en defensa de los empleados públicos y por la mejora de los servicios.

CSIF Andalucía ha calificado en una nota de prensa como "un gran éxito, fruto de la presión ejercida por este sindicato, que la Administración haya citado a la parte social este viernes 7 de noviembre" para "desbloquear" la negociación colectiva y someter a aprobación la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad, en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía.

"Agradecemos que la Administración haya dado este paso a instancias de CSIF, porque los trabajadores del sector público andaluz no pueden perder ni un minuto más para que se mejoren sus condiciones laborales y salariales", ha afirmado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela. CSIF ha señalado que espera que "el Gobierno andaluz y el resto de organizaciones sindicales acudan a la cita con una actitud constructiva y con el único objetivo de contar con una Administración más moderna, ágil y eficiente y con personal mejor retribuido".

En este punto, Girela ha recordado que la última propuesta formulada por la Administración ya contaba con el informe favorable de la Consejería de Hacienda. "El bloqueo instaurado hasta el momento tiene como principales perjudicados a los empleados públicos andaluces y a la ciudadanía", ha lamentado Girela, quien ha añadido que "desde CSIF, como sindicato independiente, hemos demostrado que es únicamente a ellos a quienes nos debemos y por quienes luchamos en la calle y en las mesas de negociación".

La organización ha explicado que la "paralización" de la negociación "frena avances esenciales" para reconocer la dedicación del conjunto de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía, de la Administración de Justicia y del Sector público instrumental, que esperan avanzar en la mejora de sus condiciones laborales y salariales mediante la carrera profesional, la evaluación del desempeño y la actualización de convenios colectivos. "Es necesario poner fin a la falta de plantillas, a la sobrecarga laboral, a la temporalidad y a la pérdida de calidad en la atención a la ciudadanía", ha afirmado el dirigente sindical.