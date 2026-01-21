CSIF-A avisa de una "caída" del sistema @driano y califica de "inexistente" la justicia digital que "proclama" la Junta

Archivo - Archivo de juzgados. - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha avisado de "una nueva caída generalizada" del sistema informático @driano, que ha provocado la paralización total de la actividad en las sedes judiciales andaluzas.

El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha explicado que no es la primera vez que se producen fallos informáticos de este tipo, "lo que evidencia el fracaso de la llamada justicia digital que proclama la Consejería del ramo".

En este sentido, Díaz ha señalado en una nota que el pasado lunes "CSIF presentó un escrito ante la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, competente en esta materia, alertando de una grave incidencia del sistema, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta".

Tan sólo dos días después de haber denunciado los hechos, el sistema se ha vuelto a caer, lo que, a juicio del responsable sindical, "demuestra la falta absoluta de soluciones reales hacia quienes sostienen el servicio público de Justicia".

Para CSIF, el sistema @driano se está convirtiendo en un obstáculo recurrente para el trabajo en los órganos judiciales, sobre todo porque no registra fallos puntuales, sino que arrastra una deficiencia estructural desde su implantación.

Las incidencias habituales impiden la tramitación de procedimientos, obligan a duplicar tareas y generan una sobrecarga de trabajo insostenible para el personal funcionario de los cuerpos generales. Díaz ha subrayado que esta situación se produce en un momento especialmente crítico marcado por los procesos de reorganización derivados de la implantación de los Tribunales de Instancia.

"Se pretende vender modernización y digitalización mientras la actividad en los órganos judiciales de Andalucía está literalmente parada por caídas informáticas", ha lamentado. El dirigente sindical ha destacado que "la Justicia funciona, no gracias a @driano, sino únicamente por el esfuerzo y la profesionalidad de las trabajadores y trabajadores".

Por último, la central sindical ha exigido a la Consejería de Justicia que resuelva de "forma inmediata" la nueva incidencia del programa informático y que la Secretaría General de Infraestructuras adopte medidas técnicas eficaces y definitivas para garantizar la estabilidad del sistema. Además, ha solicitado a esta última que asuma "responsabilidades" ante una situación que "está perjudicando gravemente a la ciudadanía y deteriorando un servicio público esencial ya profundamente castigado".