CSIF-A avisa de "falta" de alojamiento para policías y la Junta lo achaca al incremento de plazas de formación

Archivo - Acto de clausura y entrega de diplomas a los alumnos de la 50ª Promoción del Curso de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la "falta de apoyo" por parte de la Junta de Andalucía a los nuevos policías locales en formación que "en muchos casos, se verán obligados a recorrer cientos de kilómetros" para asistir a clase ante "la falta de espacio" para alojarse en la sede del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública (Iespa). Ha solicitado a la Junta que estudie la posibilidad de habilitar otra sede de la IESPA en la parte oriental de la comunidad que evite desplazamientos tan largos al alumnado en formación.

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han explicado a Europa Press que la convocatoria para la LVIII promoción de policías locales de Andalucía, publicada el pasado 17 de noviembre, ofertó inicialmente 180 plazas, "si bien se decidió admitir la totalidad de las solicitudes presentadas en plazo por los municipios, un total de 78 ayuntamientos y 254 aspirantes, con el objetivo de facilitar la incorporación urgente de nuevos agentes, una necesidad ampliamente trasladada por las entidades locales".

Esta decisión "excepcional", según la Junta, supone un incremento del 41% sobre las plazas inicialmente previstas y ha permitido "dar respuesta" a todos los municipios solicitantes, si bien ha requerido "optimizar al máximo" los recursos disponibles del Iespa, incluyendo la puesta a disposición de la totalidad de las plazas de alojamiento existentes en el centro, "sin que quede ninguna reserva para circunstancias extraordinarias".

CSIF ha explicado en una nota de prensa que el próximo 2 de febrero un total de 248 agentes comenzarán el curso de ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía para la LVIII promoción, lo que supone casi el doble de las plazas de alojamiento con las que cuenta el Iespa en sus instalaciones en la localidad sevillana de Aznalcázar. El coordinador de policía local de CSIF Andalucía, Santiago Raposo, ha calificado la situación de "caótica" y ha criticado la "absoluta falta de previsión" por parte de la Administración, "para dar una formación de calidad a los nuevos agentes".

El responsable sindical ha señalado que la limitación de plazas que tiene la sede de la escuela "va a provocar que muchos agentes residentes de provincias alejadas de la sede tengan que elegir entre recorrer cientos de kilómetros a diario o costear de su propio bolsillo los gastos de alojamiento en alguna localidad más cercana". A modo de ejemplo, el alumnado de municipios de la provincia de Cádiz, como Chiclana y Medina Sidonia, que se encuentran a más de 150 kilómetros de distancia de la sede, se verá obligado a realizar desplazamientos de más de 300 kilómetros todos los días entre ida y vuelta.

Raposo ha lamentado que "la Junta de Andalucía organice estos cursos sin contar con los medios necesarios cuando, en teoría, suponemos que quiere dar una formación de calidad a estos nuevos policías". Para CSIF "dicha calidad queda en entredicho con las condiciones actuales puesto que el rendimiento no va a ser el más aceptable teniendo en cuenta que habrá personal que tenga que madrugar a horas intempestivas y levantarse a las 5 de la mañana para poder iniciar a tiempo la jornada lectiva y una vez finalizada, sobre las 19 horas, volver a sus municipios". A ellos se suman las horas que deben sacar los agentes para estudiar y aprobar los exámenes y, por supuesto, el riesgo de accidente de tráfico al que se exponen a diario en los trayectos.

CSIF ha criticado que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, de quien depende el Iespa, "sacase pecho en los últimos actos de clausura de los cursos de ingreso con datos sobre el número de policías que han recibido formación". En este sentido, el dirigente sindical ha exclamado que los policías "no somos números, somos personas y no queremos ser estadísticas de un gobierno que manifiesta que está haciendo cosas por mejorar los cuerpos de policía local, pero en cambio no mira por el bienestar de las personas que tienen que acudir a la formación obligatoria".

Por todo ello, CSIF ha remitido un escrito al consejero solicitando que se busquen alternativas de alojamiento fuera del Iespa a aquellos alumnos que residen en localidades lejanas para evitar los excesivos desplazamientos". Además, el sindicato ha recordado que se tenga en cuenta la queja que ya expresó en la última reunión del Consejo Rector celebrado el pasado 18 de diciembre y que se refería a que en los últimos tres cursos extraordinarios de formación, celebrados en Sevilla, Córdoba y Linares (Jaén), no se cubrieron ni los gastos de manutención ni de alojamiento a los agentes en formación.

El Iespa ha asignado las plazas de alojamiento disponibles "conforme a los criterios objetivos" establecidos en su plan de formación, basados fundamentalmente en la distancia entre el municipio de procedencia del alumnado y la sede del instituto. Estos criterios se aplican de manera homogénea en cada promoción, pudiendo variar la asignación en función del número total de alumnos admitidos y de su procedencia geográfica.

De acuerdo con la Ley 6/2023, de Policías Locales de Andalucía, la función del Iespa es el diseño y la impartición de la formación obligatoria, sin que exista obligación legal de ofrecer alojamiento o manutención al alumnado de los cursos de ingreso, capacitación o perfeccionamiento ni posibilidad legal de hacerlo. No obstante, el instituto ofrece estos servicios de manera gratuita y "hasta el límite de sus posibilidades", sin coste alguno ni para el alumnado ni para los ayuntamientos, a diferencia de lo que ocurre en otros cuerpos de seguridad.

Asimismo, la planificación anual de la formación debe "compatibilizar" los cursos de ingreso con los cursos de capacitación, perfeccionamiento y especialización, que también son preceptivos y muy demandados por los municipios, lo que impide la realización simultánea de nuevas promociones ordinarias en la sede del Iespa en Aznalcázar. En este contexto, durante el año 2025 se han impartido tres promociones extraordinarias en colaboración con los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Linares, como muestra del esfuerzo realizado para atender el elevado número de plazas convocadas por las corporaciones locales. La Junta de Andalucía "reitera su compromiso con la formación de los policías locales y con la colaboración institucional con los ayuntamientos".