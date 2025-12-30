CSIF califica de "complejo" el año 2025 en materia sanitaria y pide a la Junta mejoras en la sanidad pública andaluza

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, en atención a los medios. - CSIF - Archivo

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha calificado de "complejo" el año 2025 en materia sanitaria, puesto que la plantilla del Sistema Andaluz de Salud (SAS) sigue "mostrando un déficit crónico en la inmensa mayoría de categorías, lo que impide ofrecer a la ciudadanía una sanidad pública con los estándares de calidad que merece", al tiempo que han solicitado mejoras de cara al año que viene.

Tal y como ha emitido el CSIF-A en una nota, el presidente del sector de Sanidad del sindicato, Victorino Girela, ha reclamado que en 2026 se avance "de una vez por todas" en materias como la Carrera Profesional y el Pacto por la Atención Primaria. Pese a que el sindicato ha valorado el cambio en la postura de la Junta en las últimas semanas, especialmente tras el relevo en la cartera de Sanidad, lo que ha permitido que, con "más diálogo y voluntad, se reactiven algunas cuestiones fundamentales como la Bolsa de Empleo o la Carrera Profesional". Según ha concretado Girela, la presión ejercida desde la Central Sindical ha resultado fundamental en ambos procesos.

En este sentido, el dirigente sindical ha explicado que CSIF-A se mantuvo firme, durante la primera mitad del año, en su postura de no asistir a la Comisión Central de Bolsa Única "mientras la Administración no mostrara predisposición a llevar a cabo un cambio en un sistema que se encontraba bloqueado de facto y que a todas luces resultaba tan inoperativo como injusto, motivo por el cual salimos también a la calle a protestar en varias ocasiones".

Además, Girela ha aclarado que tras la reciente firma del nuevo acuerdo, se encuentran "esperanzados" en que el sistema pactado, "claramente mejorado gracias al trabajo de CSIF tras la pobre propuesta inicial del SAS", esclarezca la situación de decenas de miles de andaluces que esperan poder trabajar en el sistema público sanitario en unas condiciones dignas, "para lo que estaremos vigilantes para que su implantación se lleve a cabo de forma justa".

OFERTA DE EMPLEO

En esa misma línea, CSIF ha valorado también la reciente Oferta de Empleo Público (OEP) de más de 10.000 plazas para el SAS y, especialmente, el que de todas ellas, casi 4.000 sean de nueva creación, lo que supondrá "un refuerzo más que necesario para el sistema, más allá de la sustitución de los profesionales que se jubilarán en los próximos años", ha subrayado el dirigente sindical.

Por otro lado, otro frente de acción de la organización sindical en el ámbito sanitario durante 2025 ha sido la Carrera Profesional. Sobre este aspecto, el sindicato ha destacado que ya sea accesible a todas las categorías, incluyendo al personal de Gestión y Servicios y a los grupos C1 y C2 sanitarios, aunque ha precisado que el actual planteamiento de la Administración "dista mucho de parecerse al que ella misma firmó en 2023".

Por ello, Girela ha exigido que, "de una vez por todas", el Gobierno Andaluz entienda que una Carrera Profesional digna es "fundamental para reconocer a los trabajadores de la sanidad pública andaluza" y, entre otras cosas, "evitar la incesante fuga de talento a otras comunidades autónomas donde se sienten infinitamente más valorados".

Para el responsable sindical "el incumplimiento de este pacto, así como el del Acuerdo para la Mejora de la Atención Primaria, lleva años debilitando "enormemente" nuestra sanidad, y es necesario que la Administración andaluza entienda que, si no solventa este hecho cuanto antes, la situación se puede "tornar crítica" próximamente debido a una "falta de recursos humanos y materiales que ya empieza a ser más que evidente".

Del mismo modo, Girela ha reclamado un incremento de la oferta formativa para el personal residente junto a incentivos económicos "que lo atraiga y fidelice" una vez finalizado su periodo de especialización, así como la actualización de funciones de categorías como TCAE, la incorporación del nuevo perfil de Administrativo de la Salud y el abordaje definitivo de la promoción de la Función Administrativa, cuyo compromiso se adquirió en 2006 "y todavía no se ha desarrollado".

La "intensa acción sindical" de CSIF-A, con "multitud de acciones y movilizaciones" durante 2025, ha permitido obtener otros avances tales como el concurso que, tras la próxima OEP, se llevará a cabo para ofertar las plazas que se queden sin cubrir como Puestos de Difícil Cobertura.

Igualmente, el sindicato ha destacado mejoras notables en conciliación, como la reciente firma del Pacto por Igualdad en el SAS, 'IgualSAS', o la campaña realizada como consecuencia del trato discriminatorio a las trabajadoras embarazadas de la sanidad andaluza, gracias a la que se ha conseguido que se abonen a las afectadas las diferencias salariales que dejaron de percibir "al no poder realizar parte de su actividad habitual debido a su proceso gestante".

Por su parte, CSIF-A también ha jugado un "importante papel" en las negociaciones a nivel nacional, como la reciente rúbrica de la mejora salarial de los empleados públicos, que verán incrementadas sus nóminas en un 11,4 por ciento acumulado hasta 2028. Igualmente, la presión ejercida por la Central Sindical durante meses ha permitido que, hace solo unos días, se aprobara el Real Decreto-ley que incluye la prórroga por un año de la jubilación activa mejorada, "medida fundamental" en el ámbito sanitario.

También, la Central Sindical ha destacado la necesidad de que los centros sanitarios andaluces "resulten más seguros y saludables para los trabajadores", y ha reclamado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias la puesta en marcha, "sin más dilación", de "medidas contundentes" para afrontar el problema de las agresiones al personal de la sanidad pública, a través del refuerzo de la seguridad en los centros y la publicación de un régimen sancionador contundente. Al hilo, Girela ha concretado que en 2025 "hemos conseguido que finalmente vea la luz el Observatorio de Agresiones, aunque queda mucho trabajo por hacer para que las agresiones, sean de carácter físico o verbal, no queden impunes".

Finalmente, para el próximo 2026, CSIF ha reivindicado que la Administración andaluza aborde "sin demoras", un acuerdo justo de Carrera Profesional, así como el reconocimiento económico del trabajo realmente realizado por el personal de la sanidad andaluza, de forma acorde a sus funciones, competencias, responsabilidad y formación, "acabando así con los agravios salariales que sufren no pocas categorías en el SAS".