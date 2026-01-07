CSIF condena el "asesinato machista" de Quesada (Jaén) y exige "reforzar la prevención y concienciación"

Concentración en Quesada en respulsa por la muerte de una vecina. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

CSIF Andalucía ha mostrado su repulsa por el "asesinato machista" de una mujer de 38 años en Quesada (Jaén) y ha reclamado "un refuerzo de la prevención y concienciación" contra la violencia de género.

Así lo ha indicado en una nota después de que haya sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como el primer caso mortal en 2026 tanto en Andalucía como a nivel nacional.

El sindicato ha trasladado su pésame a la familia y entorno de la víctima y ha pedido a las administraciones que refuercen sus políticas contra la violencia machista. "El comienzo de un nuevo año pone el contador a cero, pero la violencia de género no desaparece, las mujeres siguen sufriendo una inaceptable discriminación en todos los ámbitos de la sociedad, que a veces tiene un fatídico desenlace como es un asesinato", ha lamentado.

La Secretaría de Igualdad de CSIF Andalucía ha señalado que 2026 debe ser el año en que las administraciones pongan toda la carne en el asador para hacer frente a una realidad que "es devastadora, injustificable e insoportable".

En este sentido, ha pedido que se incremente la inversión para proteger a las víctimas y para concienciar a la sociedad de las diferentes violencias que sufren las mujeres, ya sea de manera física, psicológica o sexual, así como en forma de violencia vicaria, económica y digital.

"La violencia de género va más allá del maltrato que pueda haber en el imaginario social al pensar en ella, pues la realidad de las mujeres también se ve condicionada por situaciones y acciones presentes en el día a día que a menudo pasan desapercibidas", ha señalado CSIF, desde el que se ha apelado a "trabajar en común" desde ls respectivos ámbitos, "para poner fin a ello".

Por otro lado, más allá de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incluye su propuesta para que las delegadas y delegados sindicales sean parte de las acciones de prevención y detección de casos, ha abogado por la creación de la figura del delegado o delegada especializada en Igualdad y Violencia de Género.

Igualmente, ha demandado medidas como el impulso de protocolos de movilidad laboral efectivos para las víctimas, el desarrollo y cumplimiento de planes de igualdad en el sector público y las empresas privadas y el refuerzo de la formación para las y los profesionales.

Por último, CSIF ha recordado que todas sus sedes a nivel nacional son puntos violeta, a los que pueden acudir las mujeres víctimas de violencia de género o cualquier persona que necesite información y asesoramiento sobre este tema.