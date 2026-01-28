CSIF critica la "falta de previsión y la desprotección a los docentes andaluces ante las alertas por las fuertes lluvias

Imagen de transeúntes por el centro de Málaga protegiéndose de la lluvia y el fuerte viento del temporal que barre a toda Andalucía. A 28 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF) ha criticado este miércoles la "falta de previsión" y la "desprotección" de los docentes por parte la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ante la situación de alerta meteorológica en diversos puntos de la geografía andaluza.

El sector de Educación de CSIF Andalucía ha mostrado en una nota de prensa su "indignación" ante las circunstancias vividas en diversos centros educativos como consecuencia de la falta de medidas preventivas para garantizar la seguridad de trabajadores y alumnado tras la llegada de la borrasca Kristin, que ha llevado a suspender la actividad lectiva presencial en cerca de 80 localidades de las provincias de Almería, Cádiz y Málaga.

El sindicato ha tildado de "falta de responsabilidad" que la Administración haya mantenido la actividad con total normalidad en comarcas colindantes a aquellas que tenían declarada la alerta roja, como por ejemplo en el Valle del Almanzora y Los Vélez en la provincia de Almería, así como que no se haya optado por la adaptación de horarios o cualquier otro protocolo preventivo acorde a la gravedad del aviso emitido por las autoridades.

En este sentido, CSIF ha reclamado "medidas urgentes" y "directrices claras" que permitan garantizar la integridad física y la salud de las personas trabajadoras y del alumnado. "Y no hablamos únicamente de desplazamientos a los centros en los propios municipios, sino que también habría que haber valorado aquellos docentes que tienen que acudir a otras localidades para impartir clase y que, literalmente, hoy han puesto en peligro su vida. Es muy grave que, existiendo avisos meteorológicos claros y públicos, no se haya actuado de forma anticipada y preventiva y se haya vulnerado los principios básicos de la prevención de riesgos laborales", ha lamentado CSIF.

El sindicato ha hecho referencia a la falta de normativa que dé soporte a los docentes para no acudir a sus centros de trabajo ante inclemencias meteorológicas graves, como sí ocurre con el personal laboral, amparado por el Estatuto de los Trabajadores con un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando se den estas circunstancias. "La falta de referencia al respecto en el Estatuto Básico del Empleado Público deja en total indefensión al personal funcionario, entre ellos al profesorado", ha alertado CSIF, que, con el objetivo garantizar unas condiciones de seguridad, ha exigido a la Administración "la revisión y actualización del protocolo ante situaciones de alerta meteorológica para priorizar la seguridad del alumnado, profesorado y personal no docente, en particular en aquellas zonas vulnerables a inundaciones o que presenten dificultades de acceso".

El sindicato, además, ha calificado de "cuestionable" la gestión de la Administración y la falta de rapidez a la hora de emitir comunicados, que debían haberse lanzado durante la tarde de ayer cuando las previsiones meteorológicas eran claras, pues no hay que olvidar a aquellos centros que tienen jornada de tarde en la Educación de Régimen Especial como son las Escuelas de Idiomas, Conservatorios, Educación de Adultos, Ceper e institutos que imparten esta modalidad.

Por último, CSIF ha hecho referencia a la necesidad de "mejorar la coordinación y comunicación entre las distintas autoridades y las delegaciones de Educación para gestionar de manera eficiente las situaciones de emergencia y lograr una respuesta rápida, eficaz e informada sobre la apertura o cierre de centros educativos".