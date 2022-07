CSIF denuncia el "cierre de 130 camas" y la reducción al 50% de la actividad quirúrgica en el Hospital de Jaén en verano

JAÉN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector de Sanidad de CSIF en Jaén ha denunciado este martes el "cierre de 130 camas" en el Complejo Hospitalario de Jaén desde el próximo 16 de julio y hasta el 15 de septiembre, así como la reducción "al 50 por ciento" de la actividad quirúrgica.

Se cerrará una planta, de Pluripatológicos, del centro Puerta de Andalucía; otra, de Traumatología, en el Hospital Neurotraumatológico y dos alas, de Cirugía Vascular y Nefrología, en el Médico-Quirúrgico. Además, se le suma a este último otra ala de Hematología en agosto.

Asimismo, la actividad quirúrgica "se reduce durante este periodo al 50 por ciento" con respecto a su actividad habitual, disminuyendo hasta el 70 por ciento durante el mes de agosto", según ha informado este martes en una nota el sindicato.

En este sentido, ha señalado que en agosto "se quedan abiertos únicamente dos quirófanos en el Médico-Quirúrgico, uno en el Materno-Infantil y dos en el Neurotraumatológico y, además, se suspenden las intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria".

"Consideramos estos cierres un grave error, ya que los quirófanos se cierran y provocan un aumento de las listas de espera quirúrgicas, pero luego querrán solucionar este crecimiento de pacientes en espera con convenios en centros privados. Así no se arregla la sanidad pública andaluza", ha lamentado la responsable de CSIF Sanidad en Jaén, Eva Clavero.

Además de denunciar la "baja actividad" en el Complejo Hospitalario de Jaén, la responsable sindical ha instado a la Junta de Andalucía a ser "más transparente y comunicativa".

"El plan de vacaciones 2022 se ha comunicado antes a los medios de comunicación que a los propios representantes de los trabajadores, se ha trasmitido sin opción a negociación y sin dar lugar a una planificación adecuada", ha dicho.

BRINDIS AL SOL

Ha añadido que, a pesar de que se ha aumentado con respecto al año anterior en más del 20 por ciento los meses de contratación para profesionales del SAS, los 1.200 contratos que se prevén para Jaén son "un brindis al sol, porque la administración sabe que no va a encontrar profesionales suficientes para ello".

"El SAS ha maltratado y no ha sabido fidelizar a su personal, que ahora se ha marchado y aquí nos encontramos con falta de profesionales para cubrir la asistencia sanitaria en los meses estivales", ha destacado, para agregar que la Junta pretende ahora solucionar parte de esta situación con la contratación de médicos extracomunitarios.

Al respecto, ha explicado que desde CSIF se entiende que estos profesionales que proceden de países de fuera de la Unión Europea "son perfectamente válidos para desempeñar su trabajo en el sistema sanitario público andaluz".

"Lo que criticamos es la falta de previsión y el parcheo al que desgraciadamente nos tiene acostumbrados el SAS en su política de personal", ha argumentado Clavero.

Por otro lado, ha reprochado a la Junta que, a pesar de lo que manifestó a los medios de comunicación a final de junio, "los centros de salud se quedan sin tardes" en lo que ha considerado una "vuelta a lo mismo, la falta de comunicación y la tergiversación de la información.

"No puedes decir que no se van a cerrar los centros de salud por la tarde, cuando se sabe que tres días después, al comenzar el mes de julio, los centros de salud no abrirán en horario vespertino. Eso es engañar a los profesionales, pero sobre todo a la ciudadanía", ha criticado.

DENEGACIÓN DE VACACIONES

Igualmente, el Sector de Sanidad de CSIF Jaén ha recordado que la denegación de vacaciones al personal del Servicio Andaluz de Salud debe estar siempre "adecuadamente motivada" y los profesionales tienen derecho a que cualquier modificación en su periodo vacacional se les comunique por escrito con al menos 15 días de antelación.

Así lo recoge el Manual de Vacaciones, Permisos y Licencias del Personal de Centros e Instituciones Sanitarias del SAS, que establece en su artículo 35 el procedimiento de elaboración del programa de vacaciones que deben seguir los distintos centros sanitarios.

Tras las dificultades de cobertura de puestos durante este verano por la escasez de profesionales de determinadas categorías y la incidencia que ello podría tener en cuanto a modificaciones en el periodo vacacional del personal del SAS, Clavero ha recalcado que "la Administración sanitaria no tiene potestad para cambiar a voluntad las vacaciones de los profesionales".

"Se trata de decisiones que deben estar suficientemente motivadas y deben ser oficial y fehacientemente comunicadas en tiempo y forma, por lo que CSIF estará vigilante en que no se produzca ninguna alteración ni ningún incumplimiento de las normas en detrimento de los empleados y empleadas públicas del SAS", ha asegurado.