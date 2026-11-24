Archivo - Un profesor imparte docencia en un aula. Imagen de archivo - UCO - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la educación pública andaluza, ha exigido a la Consejería de Educación avanzar en la implantación de un sistema de comarcalización de los destinos docentes que permita mejorar la conciliación, facilitar la movilidad y modernizar los procedimientos de adjudicación de puestos en los centros educativos públicos.

El sindicato ha explicado en una nota que la propuesta para solicitar destinos por comarcas, zonas educativas o distritos, ya trasladada a la Administración, beneficiaría tanto el personal interino como al funcionariado de carrera.

En el primer caso, permitiría delimitar con mayor precisión las zonas en las que se desea trabajar y evitaría tener que solicitar provincias completas. Actualmente, el personal interino debe señalar obligatoriamente un mínimo de dos provincias para vacantes y una para sustituciones, lo que se puede traducir en "importantes dificultades económicas, familiares y personales".

En este sentido, la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha señalado que "no tiene sentido que un docente tenga que ampliar su disponibilidad a toda una provincia cuando quizás hay centros relativamente próximos a su domicilio que pertenecen a otra". Por tanto, "queremos un sistema que tenga en cuenta la realidad de quienes están detrás de cada adjudicación", ha subrayado.

En el caso del funcionariado de carrera, la comarcalización facilitaría solicitar un mayor número de centros mediante un número reducido de códigos correspondientes a zonas o comarcas, simplificando los procedimientos de solicitud ampliando las posibilidades de elección, dando lugar a un sistema más flexible y eficaz.

No obstante, CSIF lleva meses reclamando esta modificación. El pasado 1 de junio la trasladó por escrito a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y, posteriormente, la defendió en Mesa Sectorial. Además, solicitó una reunión específica para estudiar alternativas al actual procedimiento de colocación de efectivos.

Sin embargo, la reivindicación volvió a plantearse directamente al director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Carlos Muñoz, en una reunión bilateral mantenida el 21 de septiembre con García. En dicho encuentro se abordó la apertura de una mesa de negociación específica para estudiar las modificaciones necesarias y avanzar hacia un sistema de adjudicación más racional.

El sindicato ha reclamado que "esa negociación se ponga en marcha cuanto antes", con un calendario concreto y el objetivo de que la comarcalización pueda incorporarse a los procedimientos de adjudicación del curso 2027-2028. "No queremos que se quede en una declaración de buenas intenciones". Por tanto, "ha llegado el momento de sentarse a negociar y convertir esta mejora en una realidad", ha subrayado la dirigente sindical.

Como paso adicional, CSIF Educación Andalucía ha desarrollado una herramienta interactiva, puesta a disposición del profesorado, que permite consultar distintas posibilidades de agrupación territorial de los centros educativos andaluces.

La aplicación contempla las zonas de los Centros del Profesorado (CEP), las áreas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las zonas básicas de salud y los distritos sanitarios, además de permitir filtrar por provincias, zonas y tipologías de centros.

Con este trabajo, el sindicato ha demostrado que existen diferentes referencias territoriales que pueden servir como punto de partida para diseñar un procedimiento de petición de destinos más flexible. "No estamos planteando una modificación que dificulte las adjudicaciones ni que comprometa la cobertura de las plazas". Al contrario, "defendemos una organización más sencilla, racional y eficaz, que tenga en cuenta las necesidades del sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado".

Además, "la conciliación y la eficacia administrativa no tienen por qué ser incompatibles". Por eso, "reclamamos voluntad negociadora a la Administración", ha concluido García.