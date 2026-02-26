CSIF-A exige a la Junta medidas "urgentes" para la Atención a la Diversidad en los centros educativos andaluces

Imagen de archvio de una protesta del CSIF. - CSIF

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía reformas y medidas "urgentes" ante el progresivo deterioro de la Atención a la Diversidad en los centros educativos de la comunidad en los últimos años.

Según ha informado CSIF-A en una nota, en un encuentro bilateral mantenido recientemente con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras la petición formal de CSIF hace unas semanas para mantener una reunión monográfica sobre el tema, el sindicato ha trasladado a la Administración la necesidad de abordar "de manera inmediata" la situación de la atención a la diversidad, de los equipos de Orientación Educativa (EOE) y del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha expresado que "urge reforzar la adopción de medidas estructurales que garanticen una atención educativa real y sostenible en beneficio del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y de los profesionales que trabajan con ellos".

En cuanto al incremento de plantillas, la organización sindical ha puesto de manifiesto el "crecimiento desigual" entre el alumnado NEAE y los recursos humanos disponibles. A su juicio, si el alumnado con estas necesidades se ha incrementado en un 26,08 % desde el curso 2019/2020 al 2024/2025, el profesorado especialista en Orientación Educativa ha crecido un 7,75 %; el de Pedagogía Terapéutica, un 11,83 %, y el de Audición y Lenguaje, un 22,42 %.

"Este crecimiento desigual se traduce en sobrecarga y frustración para los profesionales y en pérdida de calidad en la intervención", ha explicado la dirigente sindical. De igual manera, CSIF-A ha considerado necesario establecer ratios máximas, garantizar criterios homogéneos en las ocho delegaciones territoriales, suprimir la figura del especialista compartido entre centros, o regular de manera estable la coordinación interadministrativa con servicios sociales y sanitarios, entre otros aspectos.

En este sentido, como peticiones específicas para el profesorado PT y AL, la Central Sindical ha pedido establecer "una ratio de entre 12 y 15 alumnos por profesional, con desarrollo normativo que impida que haya trabajadores que atiendan a más de 40 alumnos con necesidades de apoyo educativo".

En relación a los profesionales de Orientación Educativa de Institutos y Equipos de Orientación Educativa (EOE), CSIF-A ha solicitado fijar por norma una ratio máxima de 250 alumnos por profesional, "ya que actualmente existen casos de orientadores que atienden a cerca de 1.000 alumnos, en un mismo centro, o bien distribuidos en varios centros.

Asimismo, el sindicato también ha reclamado una regulación "clara y homogénea" de funciones y condiciones laborales como horario lectivo, organización interna o aplicación del teletrabajo que legalmente les corresponde, así como transparencia en la asignación de efectivos, mejoras retributivas de la coordinación de EOE y mayor reconocimiento profesional.

Por otro lado, la Central Sindical ha valorado que, en la reunión mantenida, la Administración se haya mostrado receptiva a los planteamientos de CSIF y que se haya comprometido a realizar un análisis de la normativa con el objetivo de "unificarla y dotarla de mayor coherencia y claridad, ya que actualmente es muy dispersa", dado que conviven cinco reales decretos estatales y más de cincuenta disposiciones autonómicas, algunas con más de treinta años de antigüedad, que en ocasiones se solapan o incluso se contradicen.

Desde CSIF-A "reiteramos que la Atención a la Diversidad no puede seguir siendo una declaración de intenciones, sino que es imprescindible una reforma normativa integral acompañada de financiación suficiente y estabilidad estructural de las plantillas", ha concluido García.