CSIF en Jaén reclama condiciones y medios técnicos "adecuados" para mejorar la atención que prestan los logopedas

Uno de los encuentros del sindicato con logopedas. - CSIF-JAÉN

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CSIF en Jaén ha reclamado condiciones y medio técnicos "adecuados" para los logopedas que trabajan en la sanidad pública de la provincia con el objetivo de mejorar la atención que se presta a los pacientes.

Así lo ha indicado este jueves en una nota el responsable de Sanidad del sindicato, Jesús Clares, después de una ronda de reuniones con miembros del citado colectivo. Los encuentros han tenido como eje central conocer la realidad asistencial de estos profesionales, tanto de los que desarrollan su labor histórica en el ámbito hospitalario como de los recientemente incorporados a la Atención Primaria.

"Tras la reciente creación de nuevas plazas en la provincia --distribuidas en el Distrito Jaén-Jaén Sur, Área Norte y Área Nordeste--, CSIF Sanidad Jaén considera vital que el crecimiento de la plantilla vaya unido a una mejora de las condiciones técnicas y estructurales, garantizando que los logopedas de los hospitales y de los centros de salud cuenten con los medios necesarios", ha informado en una nota.

En este sentido, ha explicado que los logopedas han trasladado la urgencia de contar con espacios físicos "dignos". Al respecto, ha señalado que "se necesitan consultas que cumplan con los requisitos acústicos y de privacidad necesarios para el tratamiento de trastornos de la comunicación, lenguaje, voz y deglución".

Igualmente, es "de máxima urgencia" una dotación de material técnico, con un "equipamiento especializado y actualizado" para el diagnóstico y tratamiento de dafasias, laringectomías, disfagia, etcétera, ya que sin el material adecuado "es prácticamente imposible poder realizar un servicio de calidad".

De este modo, CSIF ha exigido un fortalecimiento de esta categoría garantizando que estos profesionales estén plenamente integrados en los equipos multidisciplinares de sus respectivos centros. Ha apuntado, además, que trasladará de inmediato este informe de necesidades a las direcciones gerencias de las áreas sanitarias de la provincia.

"Exigiremos que se garantice una atención de calidad que sólo es posible si el profesional dispone de un entorno de trabajo adecuado", ha subrayado. En este sentido, ha resaltado que la incorporación de logopedas a los centros de salud es un hito, "pero no se puede olvidar a los que ya estaban en los hospitales ni descuidar sus medios de trabajo".

Por otro lado, Clares ha anunciado que seguirán el mismo procedimiento con el colectivo de terapeutas ocupacionales. Se trata de otra categoría fundamental para la rehabilitación y autonomía de los pacientes que "también requiere de una revisión urgente de sus espacios, materiales y presencia en el sistema público".

"Nuestro objetivo es fortalecer estas categorías, incluyendo próximamente a los terapeutas ocupacionales, para aportar la excelencia que los pacientes jiennenses merecen", ha dicho. Finalmente, ha señalado que, con esta iniciativa, CSIF reafirma su compromiso con las profesiones sanitarias especializadas, "pilares básicos para la calidad y la humanización del sistema sanitario público".