CSIF-A lleva a la Inspección de Trabajo la "reutilización" de cascos de protección en el Infoca

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) las instrucciones internas que permiten la "reutilización" de cascos de protección en el dispositivo Infoca, ya que supone "un grave riesgo" para la seguridad de los bomberos forestales y "contraviene" la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Las instrucciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía (Asema) establecen que los cascos MSA Gallet dejen de estar asignados de forma individual a cada trabajador para pasar a ser material de las distintas unidades operativas, de manera que puedan ser utilizados por diferentes efectivos tras sustituir únicamente los elementos interiores, como almohadillas y atalajes, según el relato recogido por CSIF en una nota de prensa.

CSIF considera que esta medida es "incompatible" con la naturaleza de estos equipos, ya que "se trata de equipos de protección individual (EPI), diseñados para proteger frente a riesgos que puedan ocasionar daños irreversibles o incluso la muerte durante las intervenciones en incendios forestales".

El secretario general de CSIF en la Asema, Gregorio López, ha lamentado que "la Agencia pretenda convertir un EPI en un elemento de uso compartido, algo que resulta incompatible con los principios más básicos de protección". En este sentido, ha advertido de que "la seguridad de los trabajadores no puede supeditarse a criterios económicos ni de ahorro. Quienes cada verano se enfrentan al fuego para proteger a la ciudadanía merecen contar con equipos nuevos, personales y con todas las garantías".

El sindicato ha recordado que un casco de protección está sometido durante toda su vida útil a impactos, altas temperaturas, radiación solar y otras condiciones extremas que pueden afectar a su comportamiento estructural, aunque exteriormente no presente daños visibles. Por ello, entiende que sustituir únicamente los elementos interiores "no permite garantizar que el caso mantenga intactas sus prestaciones de seguridad".

Además, "la reutilización por distintos trabajadores rompe la trazabilidad del equipo, impidiendo conocer con certeza su historial de uso, las incidencias sufridas o las condiciones a las que ha estado expuesto, aspectos esenciales para determinar si sigue siendo apto para proteger a su usuario".

"Un casco no es una herramienta que pueda pasarse de un trabajador a otro. Es un equipo de protección individual que puede marcar la diferencia entre regresar a casa después de una intervención o tener que hablar de lesiones de extrema gravedad o incluso de muertes. No vamos a permitir que se rebajen las condiciones de seguridad de los profesionales del Infoca", ha afirmado López.

En el escrito presentado, CSIF solicita a la Inspección de Trabajo que investigue estos hechos, requiera la "retirada inmediata" de las instrucciones que permiten reutilizar los cascos de protección y adopte las "medidas necesarias" para garantizar que todos los bomberos forestales dispongan de "un casco nuevo, de uso exclusivamente personal y en perfecto estado".

El sindicato recuerda que esta denuncia llega después de haber reclamado formalmente a la dirección de la Agencia la revocación de estas instrucciones sin obtener una respuesta que garantice la protección de la plantilla.