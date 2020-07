CSIF-A pide a Inspección de Trabajo que las oficinas del SAE no reabran sin revisar su aire acondicionado

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF ha presentado sendas denuncias ante las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de las ocho provincias de Andalucía para hacer constar que "no se han revisado las instalaciones de aire acondicionado de las 192 oficinas que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tiene en Andalucía", algo que el sindicato reclama que se haga antes de la apertura de las mismas, prevista para el próximo lunes, 6 de julio.

Así lo ha anunciado este miércoles la central sindical en un comunicado en el que remarca que solicitó en el mes de mayo que estas supervisiones se llevaran a cabo previa incorporación del personal que trabaja ellas, porque entiende que "constituyen una condición 'sine qua non' para su apertura al público".

En concreto, según abunda el sindicato, CSIF-A solicitó en su día la inspección de las instalaciones de climatización "para preservar la seguridad y salud de los empleados públicos y de la ciudadanía también ante posibles contagios por SARS CoV-2, al no quedar claro por parte de la autoridad sanitaria si este tipo de instalaciones podrían constituir un elemento potencial de propagación del virus".

CSIF demandó así "información detallada sobre la revisión y limpieza de los filtros de aire, de las unidades terminales de distribución de aire, de las unidades que impulsan y hacen retornar el aire, así como sobre el drenaje, limpieza y tratamiento de los circuitos de las torres de refrigeración en las dependencias del SAE".

Ante la "proximidad" de la fecha en la que estas oficinas abrirán al público y la "constancia" que tiene el sindicato de que "no se han realizado de dichas revisiones", CSIF solicita a la Inspección de Trabajo "la no apertura de las diferentes oficinas del SAE hasta que no se realicen las tareas de mantenimiento y limpieza de los aires acondicionados, así como el resto de medidas preventivas correspondientes, en virtud de la normativa de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo".

De hecho, la central sindical afirma que ha detectado además que "en muchas de dichas dependencias no se dispone por el momento de la señalización preceptiva, ni cartelería e hidrogeles para la ciudadanía y para el personal de dichas oficinas", así como "faltan mamparas de separación entre los distintos puestos y entre los trabajadores y el público al que se atiende, por lo que no se puede mantener la distancia de 1,5 metros establecida por la autoridad sanitaria", según indica el Sector de AGJA de CSIF.

La central sindical remarca que "para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, la normativa indica de manera genérica que se deberá realizar un mantenimiento preventivo de acuerdo con las operaciones y periodicidades establecidas", para lo que CSIF "insiste en la necesidad de que dicha limpieza la realicen profesionales cualificados para ello, lo que significa que la persona que realice esta tarea debe de tener el carné profesional en instalaciones térmicas en edificios (RITE)".

Según explica el sindicato, el RITE es el documento mediante el cual la autoridad competente --"antiguamente el Ministerio de Industria y hoy en día los departamentos de Industria de las distintas comunidades autónomas"-- reconoce a la persona titular del mismo la capacidad técnica para desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas de edificios.

Por lo tanto, "es obligatorio para la instalación y para el mantenimiento de calefacción, climatización, ventilación y energía solar térmica, así como para la realización de tareas de instalación y mantenimiento en instalaciones térmicas en los edificios", según concluyen desde CSIF-A.