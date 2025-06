CSIF rechaza el plan vacacional del SAS y critica la política de "hechos consumados" de la Junta

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía se ha ausentado en la reunion de este jueves de la Comisión Central de Bolsa Única del Servicio Andaluz de Salud (SAS), decisión que tomó el 20 de febrero cuando se marchó de la misma tras presentar un escrito ante la Dirección General de Personal del SAS, y que se ha prolongado en las siguientes convocatorias, celebradas los días 20 de marzo, 4 y 24 de abril, 15 de mayo y de nuevo este jueves.

En un comunicado, el sindicato ha mostrado así su "total disconformidad" con un plan vacacional del SAS "del que no vamos a ser partícipes ni cómplices", ha asegurado la responsable autonómica de Bolsa única de CSIF Sanidad Andalucía, Patricia Jiménez.

El citado plan, que abarca desde junio hasta octubre, ambos inclusive, se llevará a cabo con unos listados totalmente desactualizados y, del mismo modo, ha previsto un descenso en las contrataciones respecto a hace un año en prácticamente todas las categorías de la sanidad pública andaluz.

Este hecho es "especialmente alarmante" entre los facultativos especialistas, pues el SAS ya ha previsto contratar a casi un 18% menos que en el verano de 2024; sin embargo, la contratación efectiva final puede ser incluso menor si se repite el escenario de años precedentes en los que muchos profesionales optaron por marcharse a otras comunidades con mejores condiciones laborales y económicas.

"Esa situación afecta de lleno a miles de candidatos a trabajar en la sanidad autonómica, sobre todo porque se llevará a cabo con cortes antiquísimos de la bolsa de empleo, de 2023 en el menos malo de los casos, pero en su mayoría de 2021 e incluso de 2020, situación del todo inaceptable y que CSIF viene denunciando desde hace años", ha subrayado Jiménez.

Además, recuerda que la Administración se comprometió tiempo atrás a que todas sus bolsas quedarían actualizadas en marzo de 2024. Una promesa que, más de un año después, sigue "lejos de cumplirse".

"El SAS además mantiene su inaceptable política de establecer unas notas de corte altísimas y no negociadas, que son abusivas e inalcanzables para un gran número de profesionales, incluso entre los que ya han trabajado", ha recordado Jiménez, quien ha añadido que "resultan especialmente flagrantes las declaraciones de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, que el pasado 6 de marzo "mintió" asegurando que la nota de corte de la categoría de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería había desaparecido, ya que de hecho tres meses después sigue manteniéndose dicha criba en 37 puntos".

CSIF ha alertado así sobre una situación de bloqueo de facto en la Bolsa de Empleo, debida al "inmovilismo, la falta de negociación y la política de hechos consumados del SAS", que está afectando a multitud de candidatos que "siguen sin ver reflejados sus méritos a la hora de aspirar a un puesto de trabajo en el sistema público andaluz".

Por tal motivo, la Central Sindical también ha denunciado que se viene produciendo "un excesivo" número de contrataciones a través de convocatorias específicas destinadas a perfiles muy concretos, lo que atenta, según explica, contra "los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público".

"Y casi que lo más preocupante es la escasa voluntad de cambio existente por una Administración que sigue sin escuchar las más que justas necesidades de multitud de profesionales", ha concluido Jiménez.

Por todo ello, CSIF mantiene su ausencia en la Comisión Central de Bolsa Única y ha reiterado que esta situación no cambiará mientras no haya soluciones efectivas por parte de un Servicio Andaluz de Salud "incumplidor que lleva años prometiendo una bolsa abierta y permanente, pero que no da ningún paso hacia su puesta en marcha".