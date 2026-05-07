CSIF-A reclama a los partidos políticos un "compromiso firme" con la sanidad pública de cara al 17M

Archivo - Una concentración ante la sede del Ministerio de Sanidad, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud, ha reclamado este jueves a los partidos políticos un "compromiso firme" con la sanidad pública. El sindicato ha instado a las formaciones que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo a presentar una batería de propuestas "prioritarias, realistas y sostenibles" para reforzar el sistema sanitario público con el objetivo de "ofrecer mejores condiciones laborales a los profesionales del SAS y una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía".

En una nota, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha señalado que "hay mucho margen de mejora en el sistema sanitario y para ello hace falta que el próximo gobierno andaluz ataje la falta estructural de personal en el SAS, la precariedad con la que conviven los profesionales y las largas listas de espera que sufren las y los andaluces".

A juicio de la Central Sindical, la sanidad pública "merece políticas que estén a la altura del compromiso de los trabajadores" que la sostienen a diario y que permitan garantizar el servicio esencial "al que tienen derecho casi nueve millones de personas en la comunidad".

Asimismo, el dirigente sindical se ha referido a la necesidad de avanzar en el desarrollo del Pacto para la mejora de la Atención Primaria, que, pese a haberse firmado en 2023, aún dista bastante del ambicioso acuerdo alcanzado hace tres años.

"La Atención Primaria, como puerta de entrada al sistema sanitario y nivel esencial para la prestación de este servicio público, requiere de medidas dinámicas y con una actualización continua de recursos para dar respuesta al incremento constante de necesidades asistenciales", ha afirmado Girela.

En materia de empleo, CSIF-A ha reclamado políticas que permita ofrecer mejores condiciones a los profesionales que "desean trabajar en el sistema sanitario público andaluz, pero que se ven obligados a marcharse fuera".

"No podemos permitirnos seguir perdiendo talento porque la Administración no ofrece contratos dignos y bien pagados. Un ejemplo claro es el de los MIR, ya que Andalucía es la comunidad con el salario más bajo para los médicos residentes de primer año", ha explicado Girela.

De igual modo, CSIF-A ha pedido acciones que permitan acabar con las deficiencias en la cobertura de incapacidades temporales, reducciones de jornadas, permisos y vacaciones en el Servicio Andaluz de Salud. Por ello, ha exigido un "estudio exhaustivo" de las plantillas que permita dimensionarlas adecuadamente a las necesidades actuales, medida que también contribuiría a reducir las listas de espera.

En ese sentido, ha mostrado su preocupación ya que, a su juicio, Andalucía ocupa el primer puesto en cuanto al tiempo de espera para someterse a una cirugía con una media de 173 días frente a los 121 a nivel nacional.

"Es inaceptable que casi 200.000 andaluces estén pendientes de una operación y que más del 32 % de esas personas lleve más de seis meses esperando su intervención. Por eso mismo reclamamos a los partidos que, gobierne quien gobierne, se ataje esta preocupante realidad", ha subrayado el dirigente sindical.

Asimismo, el sindicato se ha referido a las listas para tener una consulta con un especialista, que en Andalucía tiene una media de 136 días de espera, por detrás de Canarias (162), Navarra (152) y Aragón (138), y superando de largo los 102 días de media a nivel nacional.

Por último, en el ámbito de infraestructuras, CSIF-A ha exigido acelerar la finalización de centros ya iniciados y la puesta en marcha de otros comprometidos. En concreto, ha reclamado avances en los Hospitales de Alta Resolución de Aracena, Lucena, Órgiva y El Palo, así como en la reforma de diversos centros de salud en distintas provincias andaluzas.

En definitiva, la Central Sindical ha manifestado a los partidos políticos para que "sitúen la sanidad pública en el centro del debate electoral y asuman compromisos concretos que garanticen una mejora real y sostenida del sistema sanitario en Andalucía".

