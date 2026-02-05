CTA abre una oficina en Bruselas para "reforzar su actividad en proyectos europeos y el mercado unilateral"

El presidente de CTA, Beltrán Pérez y el director del Área Internacional de CTA, David Páez en Bruselas. - CTA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha inaugurado en febrero de 2026 una oficina en Bruselas (Bélgica) para "reforzar su actividad internacional", especialmente su participación en proyectos financiados por la Comisión Europea (CE), "representar los intereses en Europa de las empresas innovadoras miembros de la fundación y ayudarles también a participar en este tipo de proyectos".

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha subrayado así que "CTA es ya un socio de referencia en proyectos europeos y tenemos una dilatada experiencia en proyectos internacionales en cooperación, pero un objetivo claro del nuevo plan estratégico es ayudar a crecer mucho más a las empresas innovadoras andaluzas, tanto en iniciativas financiadas por la CE como en el mercado multilateral", según ha destacado la entidad en una nota de prensa.

La oficina de CTA se encuentra en Etterbeerk, una zona de oficinas contigua al conocido como el Barrio Europeo de Bruselas, donde se ubican los edificios de las principales instituciones de la Unión Europea.

En este sentido, la oficina permitirá tanto una representación diaria en la actividad de Bruselas, como la organización de reuniones institucionales y actividades con empresas y socios europeos.

Así, CTA ha participado en 68 proyectos financiados por la Comisión Europea, a través de los que ha captado 18,7 millones de euros, de los que 8,2 millones de euros son fondos para ser concedidos a terceros a través de la financiación en cascada o Finantial Support to Third Parties --FSTP por sus siglas en inglés--.

Por otro lado, el director del Área Internacional de CTA, David Páez, ha señalado que "CTA ha consolidado su posición como actor estratégico en la preparación y redacción de propuestas para proyectos europeos de innovación, contribuyendo activamente a la captación de financiación y al impulso de soluciones innovadoras en ámbitos clave para la competitividad y la sostenibilidad".

Solo en 2025, CTA ha participado en la preparación y presentación de más de 60 propuestas de proyectos europeos, financiadas a través de distintos programas comunitarios.

Estas iniciativas suponen un presupuesto de más de 270 millones de euros en soluciones innovadoras, de los que 32 millones corresponden a la propia entidad.

"El enfoque multisectorial de CTA es uno de sus principales valores diferenciales, ya que le permite participar en el diseño de proyectos en un amplio abanico de líneas de investigación", ha señalado el citado comunicado.

Entre ellas destacan la bioeconomía, el fomento del emprendimiento, la gestión de instrumentos de financiación en cascada, así como iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y a la identificación y valorización de materias primas críticas.

CTA ejecuta iniciativas financiados por una amplia variedad de programas europeos, como Horizonte Europa, Erasmus+, Interreg SUDOE, Interreg EUROMed, el instrumento I3, Interreg POCTEP, Interreg Atlantic Area o Digital Europe, entre otros.

Esta experiencia permite a CTA aportar a los consorcios una elevada capacidad de adaptación a distintos enfoques, requisitos y metodologías.

Además, la red de alianzas internacionales de CTA --más de 600 socios en 45 países-- y su participación activa en clústeres y asociaciones europeas aportan un valor estratégico clave en los proyectos transnacionales, ya que facilitan la identificación de socios adecuados, permiten anticipar las prioridades de la Comisión Europea y contribuyen a reforzar los grupos de trabajo, incrementando así las posibilidades de éxito de cada propuesta presentada.