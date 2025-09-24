CTA aprueba ocho nuevos proyectos que movilizan 3,13 millones de euros en innovación

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), celebrado en su sede de manera presencial y telemática, ha aprobado la financiación de ocho nuevos proyectos innovadores, que movilizarán una inversión de 3,13 millones de euros y recibirán un incentivo superior a 1,25 millones de euros.

El 90% de los nuevos proyectos incentivados incluyen la aplicación de Inteligencia Artificial (IA), según detalla CTA en una nota de prensa. Las líneas de innovación de los nuevos proyectos son un gemelo digital de capacidad de carga turística y varios modelos predictivos basados en IA para diferentes aplicaciones, como el análisis de parques energéticos, el mantenimiento viario o la mejora del consumo energético y la calidad del aire en los autobuses, entre otros.

Nueve grupos de investigación diferentes de las universidades de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla participan en los proyectos incentivados, lo que garantiza la transferencia de tecnología. Los nuevos proyectos se ejecutarán en Cádiz, Málaga y Sevilla y corresponden a los sectores Aeroespacial y Procesos Productivos, Biotecnológico, Edificación y Obra Civil, Energía y Medio Ambiente, TIC y Ocio y Turismo.

Los nuevos proyectos desarrollados son 'PredictIA', encargada del desarrollo de un modelo predictivo de análisis avanzado en tiempo real para Energy Parks, y ejecutado por Moeve S.A; 'CCT-TWIN', un gemelo digital para el cálculo de la capacidad de carga turística, Ejecutado por Guadaltel, S.A.

Asimismo, 'Signum Plus', un sistema Avanzado de Mantenimiento Predictivo para el HVAC, Mejora del Consumo Energético y Calidad del Aire en Autobuses, un ejecutado por Internacional Hispacold, S.A; 'Hefesto', ejecutado por Silemelife, S.L; 'Geomanvi', una geointeligencia para gestión y mantenimiento de viario, ejecutado por Conservación Asfalto Y Construcción S.A.U.

Del mismo modo, están 'Granulomic', un estudio del perfil transcriptómico diferencial de células de la granulosa como herramienta predictiva de embarazo en curso, y ejecutado por Vida Recoletas Sevilla, S.L; también, 'Kerma', una Aplicacion de IA en la Prognosis de Tratamientos de RT, ejecutado por Kerma System Research, S.L; y por último, 'Licitool', una herramienta para la Gestión Inteligente de Licitaciones, ejecutado por CT Ingenieros A.A.I., S.L.