CTA destaca Granada como "nodo estratégico de innovación y transferencia" en su nueva oficina en la ciudad

CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) ha celebrado un evento en su nueva oficina en Granada para analizar el papel de la ciudad como "nodo estratégico de innovación y transferencia de conocimiento" - CTA

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) ha celebrado un evento en su nueva oficina en Granada para analizar el papel de la ciudad como "nodo estratégico de innovación y transferencia de conocimiento", en el que han participado la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "contar con Corporación Tecnológica de Andalucía en Granada refuerza la ciudad como un polo de innovación en el sur de Europa, con una Universidad de referencia, un ecosistema empresarial en crecimiento y una apuesta decidida por la aplicación de la Inteligencia Artificial en los servicios públicos".

La alcaldesa ha añadido que "proyectos como iQuantum reflejan ese modelo de ciudad que estamos impulsando, donde la tecnología se pone al servicio de los granadinos" y ha subrayado que "esta incorporación abre nuevas oportunidades de colaboración, inversión y desarrollo para nuestras empresas, contribuyendo a que el conocimiento que se genera en la ciudad se traduzca en empleo cualificado y en progreso para los granadinos".

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha destacado la apuesta de la Universidad "por todas las iniciativas que aportan al conocimiento, a la innovación y al desarrollo del territorio". "La colaboración público-privada conecta a empresas, administraciones, universidades y agentes sociales para atraer inversiones, generar empleos de calidad y, sobre todo, para apostar por el talento y la internacionalización", ha añadido.

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha agradecido la acogida de la ciudad y ha afirmado que la nueva sede de CTA en Granada es "un hito que refuerza el compromiso de CTA con el territorio andaluz y, en particular, con una provincia que es referente en conocimiento, ciencia, talento e innovación".

"Queremos facilitar la colaboración, impulsar proyectos conjuntos y generar oportunidades que se traduzcan en crecimiento económico y desarrollo territorial", ha apuntado Pérez, quien ha animado a las empresas y entidades innovadoras granadinas a acercarse a CTA para solicitar su apoyo, servicios y asesoramiento.

La nueva oficina de CTA en Granada se suma a las que esta fundación de apoyo a la innovación ya tiene en los parques tecnológicos Sevilla y Málaga Tech Parks y está ubicada en el Centro de Transferencia de Tecnología de la UGR en Gran Vía de Colón, 48, en el centro de la ciudad.

Con esta nueva implantación, CTA continúa fortaleciendo su papel como agente tractor de la innovación empresarial en Andalucía, conectando conocimiento, financiación y colaboración para impulsar proyectos con impacto real en el territorio.

La consultora de innovación de CTA afincada en Granada, Mayra Granados, ha moderado el panel de expertos sobre experiencias reales de colaboración y crecimiento en el que participaron representantes de Rovi, Grupo La Caña, Educa EdTech Group, Debos y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada.

El debate ha abordado cuestiones clave como el papel de la colaboración universidad-empresa, los factores que impulsan la innovación empresarial, los resultados obtenidos en términos de financiación y posicionamiento en el mercado y las recomendaciones para compañías interesadas en iniciar proyectos innovadores. Además, se ha celebrado un 'networking' para para favorecer el intercambio entre empresas, instituciones y agentes del ecosistema innovador andaluz a través de nuevos proyectos que puedan surgir desde Granada.