CTA establece una alianza estratégica como Community Partner en el encuentro tecnológico CTx Tech Experience

CTx - Connect Technology Experience, el encuentro internacional sobre innovación, tecnología y talento que se celebrará en Sevilla los días 19 y 20 de marzo de 2026, ha sellado una alianza estratégica con la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) para unirse como Community Partner al evento.

Según ha informado la entidad en una nota, este acuerdo de colaboración tiene como objetivo principal conectar al tejido empresarial de Sevilla con las últimas tendencias en innovación, facilitando el acceso de las empresas a un ecosistema de más de 15.000 profesionales, mil startups, 250 corporaciones y 200 fondos de inversión.

El director de Servicios Avanzados de Innovación de CTA, Fabián Varas, participará en una mesa sobre alianzas público-privadas para la innovación como puentes de progreso, en la que también intervendrán el experto en atracción de oportunidades de negocio, Thorsten Terweiden, que ha trabajado desarrollando programas de innovación empresarial en Australia, Alemania, Suiza, etc, y la experta en SMB y que fue asesora en negocios tecnológicos y digitalización en el equipo del exPresidente de EEUU, Barack Obama, Natalia Olson-Urtecho.

Al respecto, la entidad ha señalado que este foro analiza cómo construir marcos de alianza "sólidos y sostenibles" que permitan trasladar la innovación al ámbito público con "agilidad y eficacia", identificando los mecanismos, las condiciones y los modelos que hacen posible que instituciones, empresas y organismos internacionales avancen en la misma dirección.

Con estas alianzas, CTx ha reforzado su compromiso de actuar como catalizador de negocio y motor de la transformación económica de Sevilla y Andalucía.

Acerca de CTx - Connect Technology Experience CTx es el gran encuentro internacional sobre innovación, tecnología y talento que tendrá lugar en Sevilla los días 19 y 20 de marzo de 2026.

Con una previsión de más de 15.000 asistentes, el evento reunirá a los principales actores del ecosistema tecnológico global para explorar las últimas tendencias, generar oportunidades de negocio y posicionar al sur de Europa como un hub de innovación de referencia.

ACERCA DE CTA

CTA es una entidad de colaboración público-privada para la aceleración de procesos de innovación. Presta apoyo a empresas de todos los tamaños, administraciones, universidades, otros organismos de investigación y cualquier entidad innovadora.

CTA es una fundación privada con más de 185 empresas miembros y 20 años de experiencia, impulsada en su origen por la Junta de Andalucía, con gestión privada y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología.

Asesora a las empresas para planificar una estrategia de innovación, desde la identificación de sus necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo.

Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas, universidades, centros tecnológicos, Administración y otras entidades a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

También tiene una creciente actividad internacional como socio de referencia en proyectos de innovación en colaboración. Ya ha participado en más de 70 proyectos internacionales, tanto financiados por la UE como por organismos multilaterales, y ha colaborado con más de 500 entidades de 45 países.