El Cuarteto Eduardo Paniagua abre este jueves el XXVIII Ciclo de Música Antigua de Córdoba dedicado a Averroes

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cuarteto Eduardo Paniagua actúa este jueves, a las 19,30 horas, en la Iglesia de Santa Victoria, en la Plaza de la Compañía, abriendo la vigésimo octava edición del Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas, que organiza la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento y que bajo el título 'La Armonía de la Razón: Ecos de Averroes en Córdoba', propone un viaje sonoro por el Al-Ándalus del siglo XII y el diálogo entre culturas, en el 900 Aniversario del nacimiento de Averroes.

Según ha informado el Ayuntamiento, en el concierto de apertura de este jueves, el cuarteto formado por Eduardo Paniagua, dirección musical, salterio, flautas y coro; César Carazo, canto y viola de brazo; Ángeles Núñez, canto y pandero, y Aníbal Soriano, laúd y vihuela, ofrecerá el programa titulado 'Averroes, Córdoba de las Tres Culturas', que reúne músicas de la Córdoba cristiana, musulmana e hispanojudía. La entrada es libre hasta cubrir aforo, con apertura de puertas media hora antes del concierto.

Además del Cuarteto Eduardo Paniagua, en el XXVIII Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas, que se va a celebrar hasta el día 28 de febrero, van a participar los grupos Sephardica, Samira Kadiri y Ensemble Andalusí, Ensemble Musicantes de Jaime del Amo, Entrebescant Ensemble, Mystica Femenina y Aquel Trovar. Todos los conciertos son en la Iglesia de Santa Victoria, a las 19,30 horas, excepto el de Sephardica del viernes a las 12,00 horas, que se celebrará en el IES Averroes y para alumnos del centro.

La vigésimo octava edición del Ciclo de Música Antigua Ciudad de las Tres Culturas rinde un homenaje especial a Ibn Rushd, Averroes, coincidiendo con el 900 aniversario de su nacimiento en la capital cordobesa. El programa propone una experiencia inmersiva donde la música no es sólo un acompañamiento, sino un hilo conductor que conecta la Córdoba del siglo XII con la Europa moderna.

A través de la interpretación de piezas de música andalusí y medieval, los oyentes podrán comprender el contexto de libertad intelectual y posterior persecución que marcó la vida de Ibn Rushd. Averroes fue el hombre que enseñó a Europa a pensar de nuevo. Esta edición, enteramente dedicada a su figura, pretende que el público no solo escuche su historia, sino que la sienta a través de los instrumentos y las escalas que resonaban en las calles de la Córdoba medieval.

El ciclo, que se desarrollará entre el 19 y el 28 de febrero, busca conectar el legado intelectual del sabio andalusí con la música de su tiempo. Aunque Averroes es reconocido principalmente como filósofo, médico y jurista, el festival destaca su defensa de la música como un elemento de formación moral y educativa.