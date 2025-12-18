Cuatro heridos tras la salida de vía de un turismo en la A-345 en Cádiar (Granada)

Guardia Civil de Tráfico de Huelva. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas de entre 18 y 49 años de edad han resultado heridas tras la salida de vía de un turismo registrada a última hora de este miércoles 17 de diciembre en la A-345 en la localidad granadina de Cádiar, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 5 de la A-345, carretera que une las localidades de Albodón y Cádiar. El teléfono 112 atendió minutos antes de las 22.30 horas una llamada que alertaba de la salida de vía de un turismo con varios heridos, algunos graves. Acto seguido se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios atendieron a dos mujeres de 18 y 21 años, que fueron evacuadas al Hospital de Poniente, y a dos hombres de 49 y 21 años que fueron atendidos en el lugar y que no requirieron traslado hospitalario.