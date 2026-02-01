Cuatro investigadores de la UJA se hallan en la Isla Decepción desarrollando labores de investigación

Investigadores de la Universidad de Jaén en la Isla Decepción. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

Jaén 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde que partieran el pasado 7 de enero, los cuatro investigadores de la Universidad de Jaén (Jaén) que participan en la Campaña Antártica Española 2025-2026 en el marco de un proyecto nacional de investigación (Suprodei), Alfonso Ontiveros, Isabel Abad, Manuel Ureña y Mario Sánchez-Gómez, se hallan en Isla Decepción desarrollando labores de investigación.

Tal y como ha indicado la institución académica en una nota, se trata de la segunda campaña en esta isla volcánica del archipiélago Shetland del Sur, junto a la península antártica, con el objeto de "estudiar sobre el terreno los materiales más susceptibles ante inestabilidades de ladera".

Las zonas volcánicas sufren deslizamientos y flujos de barro denominados lahares que han provocado históricamente catástrofes de envergadura similar a las propias erupciones. Para su estudio, además de los muestreos de las diversas unidades geológicas y geomorfológicas, la UJA ha precisado que se está realizando una modelización 3D con diversas técnicas geomáticas de varias zonas piloto, donde son patentes movimientos de ladera que pueden poner en riesgo la actividad humana en la isla.

En Isla Decepción, España cuenta con la base científica Gabriel de Castilla --operada por el Ejército de Tierra-- que brinda todo el soporte necesario para que los científicos lleven a cabo sus investigaciones en las mejores condiciones posibles.

Desde allí, los miembros del equipo de la UJA explican que esta isla ofrece unas condiciones excepcionales para este estudio, puesto que la alteración de los materiales volcánicos es mínima. De esta manera, una vez tomadas las muestras, la base cuenta con un módulo científico donde los investigadores pueden procesarlas para su envío a España. Una vez de vuelta a casa, se podrá llevar a cabo una caracterización completa de las mismas desde el punto de vista de las propiedades físicas, geoquímica, mineralogía y granulometría, entre otras cosas, lo que permitirá avanzar en los objetivos del proyecto.

El trabajo en un medio tan hostil como en el que se hallan --bajas temperaturas, viento intenso, orografía compleja con hielo y necesidad de desplazamientos marítimos por el interior de la bahía de esta caldera volcánica-- implica una "dificultad añadida" al trabajo que desarrollan.

Es por ello que la programación diaria en la base militar es vital, así como la coordinación entre los distintos proyectos científicos que se están desarrollando. Para ello, tras el pronóstico detallado del tiempo que varios técnicos de la Aemet realizan para la región, se organiza una reunión diaria donde se plantean las tareas del día siguiente y qué apoyo necesitan de la dotación militar.

Durante la Campaña Antártica Española 2025-2026 se están llevando a cabo en las bases antárticas españolas actividades relacionadas con 28 proyectos de investigación, en concreto, quince proyectos del Plan Nacional de Investigación y de Cooperación Internacional de la Agencia Estatal de Investigación, tres series temporales, un proyecto de oportunidad del Ministerio de Defensa (Ihm-Dgam-Inta) y los servicios de vigilancia volcánica, responsabilidad del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y de predicción meteorológica a cargo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, se están desarrollando dos proyectos del programa europeo Polar Research Infrastructure Network (Polarin) y se presta apoyo a seis proyectos de investigación de otros programas antárticos nacionales --Portugal, Alemania e Italia--.

En total durante esta campaña antártica, participan cerca de 190 personas, de las cuales cien pertenecen a la comunidad científica relacionada con los proyectos de la AEI, las series históricas y servicios, el Mindef y el apoyo internacional, junto a las 90 personas, entre personal técnico de la UTM --en BIO Hespérides, BAE Juan Carlos I y Campamento Byers-- y la dotación del ET en la BAE Gabriel de Castilla, que incluye personal del Cuerpo de Ingenieros, y la dotación del BIO Hespérides.

En suma, las actividades científicas se distribuyen en proyectos de Ciencias de la Vida (27%), Ciencias de la Tierra (41%) y Ciencias Físicas (23%), y los servicios (9%) si bien mayoritariamente son proyectos multi y pluridisciplinares y algunos en la frontera del conocimiento.