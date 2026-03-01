Cuatro personas afectadas en dos incendios ocurridos este domingo en Atarfe y Granada capital

Archivo - Imagen de un camión de bomberos. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado afectadas en dos incendios en viviendas ocurridos en la mañana de este domingo en la localidad de Atarfe y Granada capital respectivamente, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, ha señalado el primero de ellos se ha producido sobre las 9,50 horas, cuando el teléfono 112 ha recibido un aviso por un incendio en un tercer piso de un bloque de cuatro plantas de la Avenida de Andalucía de Atarfe. La sala coordinadora ha activado a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

La Policía Local ha indicado que el fuego se originó en un electrodoméstico del inmueble (que estaba vacío) y que generó gran cantidad de humo, por lo que, durante la intervención de los operativos, hubo que desalojar el resto de pisos de la tercera planta del edificio.

Un agente de Guardia Civil y otro de Policía Local han resultado afectados por inhalación de humo en este siniestro y han sido atendidos en el centro de salud de la localidad, aunque su estado no reviste gravedad.

El segundo incendio se ha gestionado a las 11,45 horas de esta mañana, cuando varios vecinos han alertado al 112 de un incendio en un primer piso de un bloque de cinco plantas en la calle Valencia de la capital granadina. En este caso, han actuado efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Nacional.

En el siniestro, una mujer y su hijo han sido evacuados al hospital del PTS de Granada al haber resultado intoxicados por humo; el hijo, además, presentaba una herida en el brazo que precisa de puntos de sutura. Los Bomberos han indicado que el incendio ha sido generalizado en toda la vivienda y que otros pisos de la planta se han visto afectados por humo.