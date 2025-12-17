Cuerva finaliza la construcción de la Central Hidroeléctrica de Rules (Granada) con una inversión de 4,5 millones

Cuerva finaliza la construcción de la Central Hidroeléctrica de Rules - CUERVA

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuerva, compañía referente en innovación energética con sede en Granada y más de 85 años de trayectoria, ha finalizado las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica de Rules, una infraestructura estratégica situada en la costa de Granada y que refuerza su apuesta por la generación renovable gestionable y el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos.

La instalación, actualmente en fase previa a su puesta en marcha --prevista para el primer trimestre de 2026-- supone un nuevo hito en la trayectoria de la energética, que recupera así la senda iniciada por su fundador, José Cuerva Cobo, pionero en la electrificación rural de la provincia desde finales de los años treinta.

Con una inversión de 4,5 millones de euros, la Central Hidroeléctrica de Rules representa un modelo de aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos locales. Su entrada en operación permitirá producir aproximadamente 24.000 MWh al año, energía suficiente para el abastecimiento de más de 6.000 hogares y contribuirá a evitar la emisión de once mil toneladas de CO2 cada año.

Además, el proyecto incorpora un sistema de autoconsumo fotovoltaico destinado a cubrir de forma sostenible los servicios auxiliares de la central.

Cuerva ha instalado un total de 92 paneles solares, con una potencia de 51 kW, que permitirán abastecer de energía limpia el alumbrado y los servicios internos de la infraestructura desde el inicio de su puesta en marcha.

Esta actuación refuerza la autonomía energética de la central y reduce su huella ambiental, alineando la operación del activo con criterios de eficiencia y sostenibilidad desde el primer día.

Además, su construcción ha supuesto un impulso económico y social para la zona, al reforzar la disponibilidad de energía limpia, mejorar el atractivo de la comarca para nuevos proyectos industriales y consolidar el posicionamiento de Granada como referente en innovación energética.

El proyecto ha generado empleo local significativo, con la participación de más de una quincena de empresas del ámbito territorial y un elevado número de subcontratas indirectas, contribuyendo a la dinamización del tejido productivo vinculado al sector energético.

Con Rules, Cuerva refuerza su cartera de generación renovable y especialmente hidroeléctrica, una tecnología clave dentro de su porfolio, que suma ya más de 1.900 MW hidroeléctricos entre proyectos desarrollados, en operación comercial y en desarrollo actual --teniendo en cuenta nuevos proyectos reversibles en España y Latinoamérica--, consolidándose como uno de los hitos más relevantes de la compañía en los últimos años.

UN PROYECTO QUE ENLAZA PASADO, PRESENTE Y FUTURO

La Central Hidroeléctrica de Rules se integra en la estrategia de crecimiento sostenible de Cuerva, incluyendo reforzar los activos de generación propios gestionables, capaces de aportar estabilidad al sistema eléctrico español y generar valor a largo plazo tanto para la compañía como para el territorio.

Actualmente, Cuerva cuenta con una cartera con más de 3.000 MW en desarrollo en las principales tecnologías renovables (eólica, solar fotovoltaica, hidroeléctrica y almacenamiento) y más de 200 MW ya desarrollados con éxito, tanto en España como en Latinoamérica.

Además, la compañía cuenta con más de 44 MW de energía limpia en operación comercial. El hito de la construcción coincide con la producción del segundo episodio 'Cuerva: El Origen', una serie audiovisual de tres capítulos impulsada por la compañía que documenta el proyecto desde su historia familiar y orígenes renovables.

El primer episodio ya ha sido publicado y recorre la historia y evolución de Cuerva desde sus inicios en la electrificación rural hasta su actual posicionamiento como actor relevante en la transición energética.

La serie combina divulgación energética, memoria empresarial y transparencia sobre la ejecución de proyectos renovables reales rindiendo homenaje a los valores que han acompañado a la empresa desde 1939: constancia, innovación, dedicación y un compromiso firme con el territorio.

"Es más que un proyecto; es la renovación de nuestro compromiso con el entorno y la comunidad que nos vio nacer. Con esfuerzo y dedicación, convertimos desafíos en oportunidades, llevando la innovación a cada rincón después de recorrer el mundo para traer a casa lo aprendido. El progreso no conoce límites en Cuerva", señala Ignacio Cuerva, CEO de Cuerva.

UN LEGADO QUE VUELVE A FLUIR

La construcción de la Central Hidroeléctrica de Rules marca un punto de inflexión para la compañía, que vuelve a situar la energía del agua en el centro de su estrategia.

Con esta infraestructura, Cuerva avanza hacia un modelo en el que tradición y tecnología conviven para ofrecer soluciones energéticas sostenibles y escalables, sin perder de vista su origen y los valores que han guiado su crecimiento durante más de 85 años.

La finalización de Rules marca un punto de inflexión en la apuesta de Cuerva por la energía hidroeléctrica dentro de su mix renovable, que se suma al desarrollo de nuevos proyectos no solo hidroeléctricos sino también eólicos, fotovoltaicos, junto a hibridaciones de activos existentes en línea con esta estrategia.

Asimismo, Rules representa la particular forma de la compañía de entender la transición energética: inversión a largo plazo, aprovechamiento responsable de los recursos y compromiso y respeto por el territorio. Un proyecto que refuerza su cartera renovable y apuesta por tecnologías gestionables que aportan estabilidad al sistema.