El cuñado de un tripulante desaparecido en Adamuz urge más información: "Tiene que ir con ropa del trabajo"

Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) accediendo al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España).

Imagen de familiares de víctimas en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) accediendo al punto de información habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur. A 19 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cuñado de uno de los tripulantes desaparecidos el pasado domingo en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), Javier Pacios, ha reclamado este miércoles más información a las autoridades sobre la situación de su cuñado Agustín. "Mis suegros, mi mujer y el amigo de Agustín fueron los primeros en llegar al centro cívico y ni aun siendo los primeros sabemos nada todavía", ha afirmado.

En declaraciones a los medios, Pacios ha mostrado la desesperación tras tres días de espera y sin noticias. "Es uno de los cuatro tripulantes que iba, el maquinista sabemos que por desgracia ha fallecido, pero de él no sabemos nada y tiene que ir con la ropa del trabajo".

A pesar de la desesperación, el cuñado de Agustín ha destacado la buena atención recibida del centro cívico, la buena asistencia psicológica, comida, hotel etc. Pero, ha reconocido que "las noticias que esperamos recibir no creemos que vayan a ser buenas".

Por último, Pacios ha expresado su esperanza de que a lo largo de este miércoles puedan recibir alguna noticia sobre Agustín.

MARIO, JOVEN OPOSITOR DE HUELVA FALLECIDO

Por otro lado, la familia de Mario Jara, joven opositor fallecido de 41 años que regresaba a Huelva en el tren Alvia, ha mostrado la mala atención recibida de Renfe, destacando su padre político, Miguel Cotán, "la asquerosa actuación de Renfe durante la gestión de la tragedia".

Asimismo, Miguel ha detallado que el día del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), Mario cumplía 41 años, "su madre estaba esperándolo con una tarta". Cotán ha informado que "Mario nació un 18 de enero en Córdoba, con tres años se fue a vivir a Huelva y desgraciadamente, un 18 de enero ha fallecido en Adamuz (Córdoba) en el accidente ferroviario".

Por último, la madre de Mario, Charo, ha agradecido la labor de Cruz Roja, Policía, Protección Civil y al pueblo cordobés, en general.