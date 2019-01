El Cuponazo de la ONCE reparte un millón entre Cádiz, Aguilar (Córdoba), Albox (Almería) y Marbella (Málaga)

Actualizado 12/01/2019 12:48:22 CET

SEVILLA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido un millón de euros entre las localidades de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Albox (Almería), Cádiz y Marbella (Málaga), con 250.000 euros en premios mayores en cada municipio.

En Aguilar de la Frontera, Rafael Lucena, ha vendido diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno en la plaza Llanos de las Coronadas, en el centro de la localidad cordobesa. Lucena es vendedor de la ONCE desde hace casi dos años y en la mañana de este sábado se declaraba nervioso, "temblón y todo". "Más ilusionado que si me hubiera tocado a mi", ha agregado. En el mismo lugar de venta, otro vendedor de la ONCE repartió 280.000 euros con ocho cupones premiados con 35.000 euros en el sorteo del Día de Navidad, el pasado 25 de diciembre. "Parece que es una esquina con suerte", ha resumido Rafael.

La ONCE ha explicado en un comunicado que en Marbella, Cristóbal Sobrino ha vendido otros diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno entre la zona del centro Asistencial de Fremap, el polígono La Ermita y el bar La Perdiz, en la localidad malagueña. Sobrino es vendedor desde hace tres años.

En San Fernando (Cádiz), Juan Brenes ha vendido diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno en un quiosco ubicado a las puertas de un supermercado en la calle Menéndez Pidal de la localidad gaditana.

Brenes es vendedor de la ONCE desde hace once años y en la mañana de este sábado ha recibido las felicitaciones de sus clientes habituales. "La verdad es que estoy muy contento porque he dado el premio a personas que les hace falta, sobre todo a una de ellas que está necesitada y ahora con las fiestas y los Reyes le ha venido muy bien y me alegro mucho por ella", ha subrayado.

En Albox, José Fernández ha vendido otros diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno de forma ambulante por el centro del municipio almeriense.

El Cuponazo de este pasado viernes ha dejado el mismo premio, otros 250.000 euros, en Cádiz, Huercal-Overa (Almería) y Marbella (Málaga) por lo que ha repartido en total un millón de euros en un sorteo que ha dejado su mayor premio, nueve millones de euros, en Ciudad Real, en Castilla La Mancha, y ha sumado 11,7 millones de euros en premios entre siete comunidades autónomas; Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El arranque del nuevo año con la ONCE está resultando de fortuna para Andalucía, después de los 30 millones repartidos en Moguer (Huelva) con el Sorteo de Navidad del 1 de enero, que también repartió 560.000 euros entre las provincias de Granada, Málaga y Sevilla; 735.000 euros entre las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, en el segundo día del año, y ahora este millón de euros entre las provincias de Córdoba, Almería, Cádiz y Málaga.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie.

Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.

Para el próximo viernes, 18 de enero, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 27 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y en establecimientos colaboradores autorizados.