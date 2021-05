Empresarios valoran primer fin de semana con movilidad entre provincias: "Estupendo para hostelería y comercio"

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, ha valorado este lunes como "estupendo" el primer fin de semana con movilidad entre provincias andaluzas para el sector de la hostelería y el comercio, aunque ha reconocido que el sector hotelero no abrirá hasta la primera quincena de junio.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Sánchez ha valorado el buen tiempo que ha hecho estos pasados días y ha destacado que la hostelería y el comercio comienzan a ver "el final del túnel".

"Otra cosa son los hoteles. Hay muy pocos abiertos y todavía les queda para volver a la normalidad", ha lamentando Sánchez quien no cree que el 80% de la planta hotelera en la comunidad pueda abrir en el mes de mayo. "Dependen del turismo internacional, sobre todo de Europa y mientras no se organicen los vuelos, los hoteles, sobre todo sol y playa, no abrirá en mayo", ha explicado. De esta manera, ha señalado que las perspectivas es que abran "con seguridad de poder continuar" en la primera quincena de junio.

En este sentido, el presidente del Consejo de Turismo de la CEA ha apuntado que Andalucía es el destino preferido especialmente para el turismo nacional, aunque "no hay todavía muchas reservas" hoteleras.

Por último, ha lamentado que "no están llegando las ayudas anunciadas" teniendo en cuenta que "las que aprobó la Junta para los hoteles la orden saldrá el 6 de este mes y a partir de ahí ya podremos pedirlas".

"Las ayudas las necesitamos ahora. Abrir un hotel cuesta mucho, hay que tener todos los servicios impecables y necesitamos esas ayudas ahora y están tandando más de lo esperado", ha concluido.