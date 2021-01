Cvirus.-Salcedo sobre el cierre de colegios en municipios con mayor incidencia: "Se irán tomando las medidas necesarias"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, Inmaculada Salcedo, ha señalado, sobre si ayudaría a reducir contagios la suspensión de las clases en municipios con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, que "el grupo de edad que menos se contagia son los niños", pero ha apuntado que "dependiendo de la incidencia y cómo se vaya comportando la situación se irán tomando todas las medidas necesarias que garanticen la salud de las personas".

Así lo ha señalado en rueda de prensa en Sevilla, en la que ha afirmado que "hay que seguir siendo muy prudentes" porque una persona vacunada "no significa que no pueda contagiar", y ha destacado que el ritmo de vacunación "es alto". "En salud pública los programas poblacionales tienen que ser así, con mucha agilidad en poco tiempo y abarcando mucho porque si no llegamos rápidamente a todos se sigue diseminando la cadena de transmisión del virus".

Salcedo ha afirmado que "no podemos relajarnos ante una situación francamente grave", para señalar que un factor añadido son las nuevas cepas que se están generando, que hoy por hoy no parecen estar afectadas por las vacunas, es decir, la vacuna protege aún de esas cepas que tenemos en nuestra comunidad", para añadir que "se tipa en todo momento la cepa del virus británico".

En este sentido, y cuestionada sobre el seguimiento de la cepa británica, ha dicho que "a día de hoy tenemos confirmados 77 casos y los laboratorios de referencia van haciendo un tipaje de los casos que pudieran estar vinculados a los positivos de la cepa británica". "Vamos a seguir viendo qué tipos de virus van entrando en Andalucía y cómo se va produciendo la cadena de contagios, pero las medidas son las mismas, la vacuna hoy por hoy no se ve afectada por el cambio de virus", ha afirmado.

Ha asegurado que la incidencia en Andalucía en los últimos 14 días se sitúa en 911,4 casos por cada 100.000 habitantes, con Granada con 887,42; Jaén con 873,6; Sevilla con 690,7; Córdoba, con 901,4; Huelva con 1.064,5; Cádiz con 952,1; Málaga con 999,29; y Almería con 1.203,23.

LA CAPACIDAD DEL SISTEMA SANITARIO "NO ESTÁ AÚN COMPROMETIDA"

Salcedo ha añadido que la capacidad de nuestro sistema sanitario "no está todavía comprometida" pero cada vez "hay más ocupación de camas y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)", con 3.981 personas ingresadas, de las cuales 552 están en UCI.

Preguntada sobre si con la tasa actual de ocupación en las UCI se está haciendo algún tipo de selección de paciente o cribado excepcional ha dicho que "en absoluto" porque tenemos "dispuestas camas de sobra con respiradores en todos los hospitales", y "no existe ningún caso ahora mismo en que se proceda de esa manera".

Sobre si ayudaría a reducir contagios la suspensión de las clases en municipios con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, Salcedo ha afirmado que "el grupo de edad que menos se contagia son los niños", pero "particularmente pienso que los niños se contagian en el núcleo familiar por algún caso de fuera", pero "es verdad que puede haber contagios en cualquier ámbito".

No obstante, "dependiendo de la incidencia y cómo se vaya comportando la situación se irán tomando todas las medidas necesarias que garanticen la salud de las personas", ha matizado Salcedo, que sobre el cierre de actividad no esencial y reducir las reuniones de personas ha afirmado que "está todo encima de la mesa y tendremos que ir tomando las medidas con la agilidad que lo requiera".

Acerca de los hoteles medicalizados, Salcedo ha apuntado que están "preparados desde la primera ola de la pandemia", de manera que se puedan meter pacientes con la asistencia necesaria" y "solo tendríamos que echarlos a andar; ojalá que no llegue ese momento".

Acerca de la posibilidad de cerrar los bares esta misma semana, ha señalado que "todas las medidas están encima de la mesa y si se tienen que ir tomando se tomarán con la máxima agilidad", al tiempo que ha añadido sobre si existe alguna opción viable para que Sierra Nevada se mantenga abierta después de que Monachil haya superado la tasa de 500 casos, ha señalado que "están valorando todas las medidas preventivas" y las decisiones "las irán conociendo por Salud o Presidencia".

Por último, sobre el debate de si exámenes 'on line' o presenciales en la universidad, ha señalado que ellos "tienen su autonomía", para añadir que "hasta ahora el examen presencial no era un factor de riesgo, pero el problema es que luego se junten fuera del examen". "Son los rectores los que tienen la última palabra", ha concluido.