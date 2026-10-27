Dancausa (NNGG) reivindica en Córdoba "la apuesta de Feijóo por transformar la FP en España"

NNGG en Córdoba - PP

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, ha reivindicado en Córdoba "la apuesta de Alberto Núñez Feijóo por transformar la Formación Profesional en España" y ha llamado a los jóvenes a "asumir un papel protagonista en el cambio político y en la reconstrucción nacional".

En un comunicado, la formación ha descrito que Dancausa ha puesto en valor el modelo andaluz para "avanzar hacia una FP más conectada con las necesidades de las empresas, capaz de generar oportunidades laborales y de ofrecer a las jóvenes alternativas reales para construir su futuro".

Además, ha subrayado que las próximas elecciones "son especialmente importantes para los jóvenes que necesitan respuestas a problemas como el acceso a la vivienda, la precariedad económica y las dificultades para desarrollar un proyecto de vida independiente".

Dancausa ha insistido en que la FP "debe ofrecer una formación útil, de calidad y adaptada a las necesidades del tejido productivo, tanto en los sectores emergentes como en los oficios tradicionales".

A su juicio, el crecimiento económico y la llegada de nuevas empresas "deben ir acompañados de una oferta formativa que permita cubrir la demanda de profesionales cualificados y garantice que los jóvenes puedan acceder a empleos con perspectivas de futuro".