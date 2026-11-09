Dcoop defiende la retirada de aceite de oliva como la "única posibilidad" para "equilibrar oferta y demanda"

Archivo - Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas. A 9 de diciembre de 2025 en Córdoba, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha defendido este lunes la decisión del Gobierno de España de retirar del mercado un 12% de la producción de aceite de oliva en la actual campaña por ser la "única posibilidad" para "equilibrar la oferta y la demanda" y que ello "pueda tener un cierto efecto sobre la recuperación de los precios". "Es una medida muy garantista".

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Sánchez de Puerta ha explicado que la retención de aceite "va a tener una contribución positiva para el mercado porque, al final, lo que se pretende es que de alguna manera haya una adecuación de oferta y demanda. Ése es el objetivo d ela medida".

El Gobierno ha reiterado que la medida tiene por objeto "asegurar que el conjunto del sector sea rentable" y proteger al productor primario para que tengan márgenes de rentabilidad en una campaña de producción abundante, en la que las estimaciones de cosecha --1,6 millones de toneladas-- y las existencias de la pasada --357.000 toneladas-- apuntan a un volumen cercano a los dos millones de toneladas, tal y como ha destacado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

El mecanismo de retirar un determinado volumen del producto en caso de superproducción está contemplado en el reglamento de funcionamiento de la Organización Común de Mercados de la Unión Europea. Sobre este particular, el director general de Dcoop ha sostenido que se "está haciendo mucha demagogia" con el instrumento aplicado por el Gobierno porque aunque "nos gustarían otras medidas, hoy por hoy no las tenemos".

Sobre la compra de Deoleo por Dcoop y Acesur, el alto cargo de Dcoop ha aclarado que las dos empresas que se han hecho con Deoleo "vamos a tener un periodo largo de tiempo para terminar la operación". En principio, hasta ocho meses para que "todo se culmine", entre otras cuestiones, el reparto de las marcas que comercializan tanto Dcoop como Acesur para que no haya un problema de competencia. "El único paso que se ha dado es la compra de Deole y ahora empezará un trabajo que será importante y para el que tenemos un plazo suficientemente largo para cerrar todos esos acuerdos".