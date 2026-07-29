El deán del Cabildo Catedral visita las Caballerizas Reales para conocer los proyectos de Córdoba Ecuestre

Joaquín Alberto Nieva (centro), entre Javier Gómez y Rafael Blanco, durante su visita a Caballerizas Reales. - CÓRDOBA ECUESTRE

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha realizado una visita institucional a las Caballerizas Reales de Córdoba, para conocer los proyectos que allí desarrolla Córdoba Ecuestre, y que le han dado a conocer el presidente y el gerente de dicha entidad, Rafael Blanco y Javier Gómez, respectivamente, con quienes ha sentado las bases de un futuro convenio de colaboración.

Según ha informado Córdoba Ecuestre en una nota, a lo largo de la jornada, los representantes de Córdoba Ecuestre han mostrado al deán el estado actual de las instalaciones de este emblemático monumento, cuna del caballo de Pura Raza Española, y le han expuesto con detalle las líneas de actuación y los proyectos de futuro en los que trabaja la entidad, "para la conservación, promoción y difusión de la cultura ecuestre".

Como momento más destacado de la visita, que ha tenido lugar ayer martes, Joaquín Alberto Nieva ha podido disfrutar en directo del espectáculo 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz', en el que ha podido apreciar "la excelencia técnica y artística del trabajo que se desarrolla a diario" en el histórico recinto.

Uno de los puntos clave del encuentro ha sido la articulación de vías de cooperación estratégica entre ambas instituciones, que han sentado así las bases para la próxima firma de un convenio de colaboración. El acuerdo perseguirá "sumar esfuerzos en favor de la promoción del patrimonio cultural, histórico y turístico de la capital cordobesa".

Rafael Blanco y Javier Gómez han trasladado su agradecimiento a Joaquín Alberto Nieva "por su cercanía, su interés y la excelente disposición del Cabildo Catedral a colaborar estrechamente en iniciativas que redunden en beneficio de la ciudad y en la puesta en valor de su legado patrimonial".