El debate final del Presupuesto arranca con bronca de PP-A con PSOE-A y Por Andalucía por las enmiendas fuera de plazo

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El debate final del proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2023 ha arrancado este miércoles ante el Pleno del Parlamento con bronca de PP-A con PSOE-A y Por Andalucía a cuenta del hecho de que estos dos grupos habían presentado fuera de plazo en el registro de la Cámara el escrito en el que debían comunicar el mantenimiento de sus enmiendas parciales al texto que se habían rechazado durante el trámite en comisión parlamentaria.

El debate final ha arrancado, pasadas las 12,00 horas de este miércoles, con el posicionamiento de los grupos sobre el texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos (a excepción hecha de los artículos 2 y 3, así como la exposición de motivos y del título). Los portavoces de los cinco grupos parlamentarios han tomado la palabra y han hecho una valoración global sobre el contenido de los Presupuestos.

No obstante, en las intervenciones de los portavoces de PP-A, PSOE-A y Por Andalucía ha salido a la luz el asunto de las enmiendas parciales que estos dos últimos grupos presentaron fuera de plazo ante el registro de la Cámara y que ahora renuncian a presentar 'in voce' (de viva voz) en el debate final ante el Pleno. Para que una enmienda 'in voce' (de viva voz) se pueda tramitar ante el Pleno del Parlamento tiene que contar con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. En ese caso, sí podría ser sometida a votación en el debate final del proyecto de Ley de Presupuestos.

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha manifestado que pese al "mitin atropellado y catastrofista" de la oposición, estamos ante los mejores presupuestos de la historia de Andalucía, los de mayor apuesta social, los que más defienden a los sectores productivos y los que además bajan los impuestos a los andaluces.

"Son tan buenos que los dos grupos mayoritarios de la izquierda han decidido no mantener sus enmiendas a los mismos", ha indicado Martín en tono irónico. Se ha referido al hecho de que PSOE-A y Por Andalucía habían presentado fuera de plazo en el registro del Parlamento el escrito por el que debían comunicar que mantenían 'vivas' para el debate final ante el pleno sus enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos.

"De eso tiene no tiene la culpa Feijóo ni Moreno ni Aguirre, sino los responsables de los dos grupos políticos", ha indicado Martín, quien ha considerado que lo sucedido da una muestra de cómo están PSOE-A y Por Andalucía, en "caída libre".

No obstante, ha anunciado la disposición del PP-A a presentar 'in voce' las enmiendas de PSOE-A y Por Andalucía que, según ha apuntado, se habían "negociado" con su grupo y que se iban a incorporar al Presupuesto.

A este respecto, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha preguntado que qué "burla" era esa, porque su partido no ha hablado ni pactado nada con el PP-A a ese respecto. Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha manifestado que ellos no iban a aceptar la tramitación de ninguna enmienda 'in voce' que planteara el PP-A a partir de enmiendas de su grupo.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha llegado a expresar ante el pleno "qué lío me habéis montado", en referencia al hecho de que el PP-A haya anunciado la presentación de esas enmiendas 'in voce' a partir de "acuerdos" con PSOE-A y Por Andalucía. Ha reprochado al portavoz del Grupo Popular que no le haya informado previamente de este tipo de enmiendas para haberlo puesto en conocimiento de los servicios jurídicos. "Lo que no puede hacer es entregarme ahora un taco de enmiendas sin saber nada por parte de la Mesa", le ha trasladado.

Durante su intervención, Ángeles Férriz ha acusado al Gobierno del PP-A de no haber querido negociar el Presupuesto con su partido, planteándolo "como si fueran lentejas, que o las tomas o las dejas", y ha ironizado señalando que el Ejecutivo de Juanma Moreno es "tan dialogante que, de 1.326 enmiendas" presentadas por los grupos al proyecto de las cuentas, la Junta sólo ha aceptado "tres".

"¿Qué diálogo es éste?", se ha preguntado entonces la portavoz socialista, que en esa línea ha lamentado que la actual se está convirtiendo en "la legislatura del monólogo", y ha denunciado que el Gobierno de Moreno "ha dado un portazo a la moderación", ha elaborado un Presupuesto que "desprecia el diálogo y el consenso", y a los miembros del Ejecutivo del PP-A "les ha faltado humildad y les ha sobrado soberbia", ejerciendo "su rodillo de mayoría absolutísima", según ha reprochado Férriz.

El portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, ha reprochado al PP-A que no haya querido llegar a ningún acuerdo con su grupo sobre las enmiendas al Presupuesto, mucha de ellas referidas a acuerdos entre ambas formaciones en la anterior legislatura.

Ha indicado que otras enmiendas se referían a promesas del PP-A que ha "incumplido". "Van a defraudar a los andaluces y dilapidar la mayoría que tienen", ha dicho Gavira al Grupo Popular, al que ha acusado de preferir seguir con las políticas de los anteriores gobiernos del PSOE-A. "Incumplen y no escuchan", ha reprochado a los populares.

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha expresado el rechazo de la coalición que integra a IU, Podemos y Más País a un Presupuesto basado en "criterios muy dogmáticos", en "políticas que no casan bien con la coyuntura actual de Andalucía" y en "políticas económicas fracasadas", ancladas en "privilegios fiscales" para una minoría, según ha sostenido.

En esa línea, ha lamentado que el Gobierno del PP-A se haya posicionado en contra de enmiendas parciales que Por Andalucía había presentado para "generar una mejora de vida y trabajo" en la comunidad autónoma porque "requieren para su implementación un incremento de los ingresos" que el Ejecutivo "rechaza porque considera que está tomando las decisiones correctas en esa materia", con medidas como la supresión de la subasta de medicamentos o una "excesiva derivación a la sanidad privada", según ha criticado Inmaculada Nieto.

Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha comenzado su intervención aludiendo a su inminente renuncia a su escaño en el Parlamento, que se materializará tras este debate final, ha repasado algunas de las enmiendas presentadas por su grupo al Presupuesto de la Junta, del que ha comenzado criticando el "incremento del 22%" contemplado en "las retribuciones de los altos cargos", algo que esta comunidad "no puede permitirse", según ha aseverado.

Además, ha recordado que Adelante ha presentado una enmienda aludiendo a la "deuda histórica", al "déficit inversor" que, en su opinión, sufre Andalucía por parte de la Administración central, así como otra para "eliminar los regalos fiscales a las grandes fortunas" de la región en el marco de una "política fiscal" del Gobierno del PP-A que "beneficia a quien no hace cosas buenas con el dinero público", según ha advertido.