El debate de investidura de Moreno comienza con un minuto de silencio por las víctimas del doble terremoto de Venezuela

Minuto de silencio en el Parlamento andaluz por las víctimas del doble terremoto de Venezuela. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El debate de investidura que acoge este lunes el Parlamento andaluz con Juanma Moreno (PP-A) como candidato a la Presidencia de la Junta ha comenzado con un minuto de silencio y mensajes en recuerdo de las víctimas que ha causado el doble terremoto registrado la semana pasada en Venezuela, y que los diputados han guardado de pie desde sus escaños.

De esta manera, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha invitado a los diputados a que guardaran dicho minuto de silencio en señal de homenaje y duelo por el número aún pendiente de fijar de víctimas que ha provocado dicha catástrofe natural en el país hispanoamericano.

El minuto de silencio se ha guardado en torno a mediodía, coincidiendo con la hora en la que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había propuesto a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y 'consells' llevar a cabo también este lunes la misma iniciativa en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela.

Ante la magnitud de la catástrofe, que se ha cobrado la vida de al menos 1.450 personas --entre ellas, 17 españoles-- y que ha causado 3.150 heridos, según el último balance oficial, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, planteó la semana pasada guardar este lunes un minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con los venezolanos que han padecido el doble terremoto.

Antes de dar paso al minuto de silencio, el presidente del Parlamento andaluz ha dedicado unas palabras a los "terribles terremotos", de "solidaridad" con el pueblo venezolano y de "cariño" a los venezolanos residentes en España.

Aguirre también ha enviado un mensaje de condolencia a las familias de la víctimas y a las que siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros causados por los seísmos, y ha agradecido la labor de los servicios de rescate que trabajan en la zona afectada, así como ha dedicado un deseo de pronta recuperación de los heridos, tras lo cual ha enviado "un sentido abrazo al pueblo venezolano".

MORENO COMIENZA SU DISCURSO ENVIANDO UN "ABRAZO AL PUEBLO VENEZOLANO"

Tras el minuto de silencio, el presidente del Parlamento ha dado comienzo al debate de investidura, que abre el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un discurso sin límite de tiempo, y al que responderán, ya en la jornada de este martes, 30 de junio, los portavoces de los cinco grupos parlamentarios.

Precisamente Moreno se ha referido también al inicio de su discurso a estos terremotos para "expresar una vez más la solidaridad del pueblo andaluz con un pueblo hermano" como el venezolano, y ha subrayado que los andaluces se suman "al dolor provocado por los devastadores terremotos de la semana pasada".

El presidente de la Junta en funciones ha trasladado un mensaje de "apoyo y afecto a todas las víctimas, y especialmente" a los españoles muertos en esta catástrofe, y de "solidaridad con los más de 16.000 venezolanos que viven en Andalucía, y también con los 4.400 andaluces que residen en ese bello país".

"Vaya desde aquí nuestro abrazo fraterno y nuestro deseo de la pronta y rápida recuperación de sus vidas lo antes posible", ha expresado Moreno, quien también ha dedicado palabras de agradecimiento "a los andaluces que están en Venezuela y sobre el terreno ayudando".

Se ha referido así a los "equipos de rescate y bomberos de Córdoba, Huelva y Málaga, y efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía y también de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en Morón" de la Frontera (Sevilla) desplazados a Venezuela tras estos terremotos, tras lo que ha concluido enviando "un abrazo muy fuerte al pueblo venezolano".