Declarado un incendio forestal en Beas de Granada que ha movilizado a ocho medios aéreos

Archivo - Un helicóptero del Infoca trabajando en un incendio forestal.
Archivo - Un helicóptero del Infoca trabajando en un incendio forestal. - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 17:51
Seguir en

BEAS DE GRANADA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado a las 14,10 horas de este domingo 5 en el término municipal de Beas de Granada, en concreto en el paraje Camino de El Cortijillo, lo que ha provocado que se movilicen ocho medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos aviones con carga en tierra, tres helicópteros semipesados, uno ligero, uno pesado del Miteco y uno de mando.

Además, el Plan Infoca ha precisado que hay tres autobombas trabajando en el terreno, lo que suma un conjunto de 68 profesionales trabajando en la zona para controlar esta emergencia.

Contador

Artículos Relacionados

El Infoca moviliza medios aéreos y terrestres por un incendio forestal declarado en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)
Desplegados tres medios aéreos y más de 80 efectivos terrestres para estabilizar el incendio de Morón de la Frontera

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado