Declarado un incendio forestal en el paraje de Los Abades, en Santa Elena (Jaén)

Humo procedente del incendio declarado en Santa Elena. - PLAN INFOCA

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado este miércoles en el paraje de Los Abades, en el término municipal de Santa Elena (Jaén), hasta donde se han desplazado nueve medios aéreos.

En concreto, están interviniendo tres helicópteros semipesados y uno pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como dos aviones anfibios ligeros, dos de carga en tierra y uno de coordinación, según ha informado el dispositivo andaluz a través de la red social X, consultada por Europa Press.

Además, el operativo movilizado en este fuego, declarado en torno a las 17,20 horas, está compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas.