Sierra Nevada, sede de la final de la Copa de Europa de Baches 2027

Archivo - Competición de baches. Archivo. - PEPE MARIN - Archivo

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sierra Nevada será sede de la prueba final de la Copa de Europa de Baches 2026/27 en la pista de la Visera, donde este miércoles los responsables de Freestyle de la Federación Internacional de Esquí (FIS) para esta competición han inspeccionado y avalado el escenario deportivo más icónico de la estación invernal granadina.

Andrea Rinaldi, director de competición de Freestyle de la FIS y Karin Arnald, responsable de la Copa de Europa de Baches, han destacado su satisfacción por volver a la estación con una competición de nivel internacional.

Han quedado satisfechos con la pista la Visera, su ubicación y el fácil acceso a través del telesilla Emilio Reyes. Asimismo, han trasmitido al comité organizador el deseo, tanto de la FIS como de los deportistas y entrenadores, de volver a competir en Sierra Nevada.

El evento constará de dos carreras, baches individuales y a baches duales, los días 20 y 21 de marzo de 2026. Es la vuelta de Sierra Nevada al calendario de competiciones tras la Copa del Mundo de snowboard Cross de 2024.

La Visera, coronada por el radiotelescopio, entró de lleno en el calendario internacional de competición cuando se modificó la pista en 2009 con la instalación del nuevo telesilla Emilio Reyes en sustitución del antiguo telesquí Borreguiles II, que partía la pista en dos.

Con el nuevo remonte en un lateral de la pista, el talud de La Visera fue corregido, nivelado y ampliado.

Al año siguiente La Visera se dio el salto al escenario internacional con la celebración en marzo de 2010 de una prueba de la Copa de Europa y otra de la Copa del Mundo con las principales figuras mundiales de la disciplina de baches.

A partir de ahí, la pista acogió los moguls y dual moguls de las finales de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle de 2013, de la Universiada de Invierno 2015 y del Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle de 2017

Por otro lado, el pasado 17 de junio la FIS ya realizó una visita de inspección a Sierra Nevada dentro del proceso de evaluación para la organización de pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino DPD (Deporte para Personas con Discapacidad) para la temporada 2027/28.

En la inspección, la FIS hizo un exhaustivo recorrido por las instalaciones y diferentes pistas de la estación, analizando aspectos clave como la accesibilidad, la seguridad y la logística.