Decretan prisión para el detenido por la muerte por herida de bala de un joven en Pinos Puente (Granada) el sábado

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, ha acordado en la tarde de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido en relación con la muerte por herida de bala de un joven de 20 años en el municipio granadino de Pinos Puente.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han apuntado que al hombre por el momento se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio.

Además, el juez de guardia ha decretado también el secreto de las actuaciones y se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, que es el que estaba de guardia cuando tuvieron lugar los hechos durante la madrugada del pasado viernes al sábado.

La muerte del joven, de 20 años, se produjo a primeras horas del pasado sábado. Desde el centro de salud de dicha localidad avisaron de madrugada que había un herido por disparo, que fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada, donde falleció.

Tras esto, agentes de la Guardia Civil, que ha llevado la investigación, detuvieron por su presunta relación con el crimen a este hombre, el cual ha sido puesto a disposición judicial y enviado a prisión martes.

Además, también efectivos del instituto armado investigan si los incendios ocurridos en varias viviendas en la localidad en la madrugada de este pasado lunes están relacionados con la muerte del un joven. Se vieron afectados al menos cinco inmuebles.