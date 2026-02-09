El Defensor del Pueblo Andaluz pide al Ayuntamiento de Granada medidas frente al sinhogarismo

Archivo - Una persona sin hogar. Archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido al Ayuntamiento de Granada que active medidas frente al sinhogarismo, como la elaboración de un censo de personas sin hogar, su empadronamiento y que se dote a la ciudad de los alojamientos necesarios para que puedan tener un lugar donde dormir y solventar sus necesidades básicas.

La oficina del Defensor ha abierto una actuación de oficio ante las diversas quejas interpuestas por asociaciones que ponen de manifiesto la difícil situación en la que se encuentran las personas sin hogar en Granada ante la insuficiencia de recursos y el cierre de instalaciones; a lo que se han sumado varios fallecimientos en la calle.

Tras recibir un informe del Ayuntamiento respecto a los recursos existentes, el Defensor del Pueblo Andaluz concluye que el consistorio no conoce "ni el número de personas sin hogar de su municipio, ni las características de las mismas", a pesar de contar con una Unidad de Atención en la calle que sale cuatro días a la semana y unos recursos municipales que registran y atienden a estas personas.

Por ello, recomienda la elaboración de un censo de personas sin hogar que permita conocer la magnitud de la situación y su empadronamiento para que puedan ser beneficiarias de prestaciones públicas que les garanticen recursos económicos para su subsistencia.

El Defensor del Pueblo también recomienda al Ayuntamiento de Granada que apruebe un nuevo Plan Estratégico Municipal para la Erradicación del Sinhogarismo --dado que el anterior tenía vigencia hasta 2022-- donde se incluyan los programas encaminados a abordar esta problemática.

También aboga este departamento por que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para dotar a la ciudad de Granada de un parque de viviendas enfocadas en el modelo 'Housing' (Housing First - Housing led) que ofrezcan a las personas sin hogar una trayectoria vital acorde a sus necesidades.

Y que mientras tanto se dote a la ciudad de los alojamientos necesarios para que estas personas puedan tener un lugar donde dormir y solventar sus necesidades básicas. "Centros en los que sean atendidos y escuchados y se les permita estancias con animales de compañía, taquillas donde poder guardar sus enseres sin tener que transportarlos de un lugar a otro, y refugiarse de las inclemencias climáticas".

Junto a ello, el Defensor del Pueblo Andaluz ve necesario que se actualice la información de la página web del Ayuntamiento de forma que se puedan conocer los recursos a los que pueden acceder las personas sin hogar, así como los requisitos exigidos y su régimen de funcionamiento.