La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, junto a los galardonados y participantes en el acto de entrega de los XIV Reconocimientos Menina. A 23 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, ha presidido este lunes la entrega de los Reconocimientos Menina 2026, galardones organizados en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que distinguen a personas, proyectos e instituciones andaluzas que han destacado por su compromiso con la igualdad y su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2026.

Según ha informado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, Mabel Mayo ha defendido la necesidad de seguir luchando contra la violencia de género y por la igualdad porque "la nostalgia del pasado en blanco y negro no puede convertirse en la hoja de ruta de nuestro futuro", ha destacado.

Durante su intervención, en la que ha estado acompañada del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entidad colaboradora con este acto, Mabel Mayo ha comenzado recordando el nombre de las 12 mujeres asesinadas en la comunidad porque, ha explicado, "ninguna de ellas puede convertirse en una cifra más. Porque no podemos acostumbrarnos al horror y porque una sociedad que se acostumbra a la violencia contra las mujeres está renunciando a una parte esencial de su democracia".

Asimismo, "frente a quienes llegan a calificar estas cifras de insignificantes, debemos responder con toda la firmeza que exige nuestra responsabilidad institucional" porque "no es una cuestión ideológica, es una cuestión de Estado que requiere una respuesta firme y sostenida", ha enfatizado la delegada, reconociendo que "no hay nada insignificante en una vida arrebatada, ni en una mujer asesinada, ni en una familia destrozada".

Además, ha insistido en que "la violencia de género existe, tiene causas específicas y nace de la desigualdad y de una concepción de las mujeres como personas a las que controlar, dominar o someter". Por ello, ha abogado por "ir más allá de su reconocimiento en la Constitución" porque "las leyes, siendo imprescindibles, no bastan por sí solas" y "no podemos consentir que nuestras hijas tengan menos derechos, menos oportunidades o menos libertad que nosotras".

En este punto, ha agradecido a todos los galardonados su acompañamiento a cada mujer que necesita ayuda, la investigación de cada agresión, la protección de las mujeres, la educación en igualdad, la denuncia de la injusticia y, desde la cultura o la palabra, el combate de los prejuicios".

Al hilo, Mabel Mayo ha afirmado que "mientras una mujer tenga miedo de volver a casa, mientras una víctima se sienta sola, mientras una niña crezca pensando que sus sueños tienen límites por el hecho de ser mujer, nuestra tarea no habrá terminado". Así, ha hecho un llamamiento a que "ninguna mujer tenga que ser valiente para poder vivir libre".

Por otra parte, en el acto han estado presentes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza; los subdelegados y subdelegadas del Gobierno en las ocho provincias andaluzas; el jefe de la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Luis Ortega; el jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Jesús María García; y el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban.

Estos galardones, organizados en colaboración con la Fundación Cajasol, se otorgan a propuesta de la delegada del Gobierno en Andalucía, de los subdelegados y subdelegadas provinciales, así como de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación.

Como en ediciones anteriores, los Reconocimientos Menina se materializan en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez, elaborada por internas de centros penitenciarios.

MENCIÓN ESPECIAL A LA PERIODISTA Y ESCRITORA MARÍA IGLESIAS REAL

Concretamente, la mención especial de esta edición ha recaído en la periodista y escritora María Iglesias Real, por su destacada trayectoria periodística y literaria, su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y, especialmente, por su labor en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres.

También han sido reconocidos Déborah Díaz-Jiménez Triviño, fiscal especializada en delitos de trata de personas y extranjería, en Almería; la Asociación Hogar Betania, en Cádiz; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente, y el teniente coronel jefe de Operaciones, Emilio Muñoz; la psicóloga forense y feminista, María Escudero Sánchez, en Granada; la Muestra de Cine realizado por Mujeres WofestHuelva; el Ayuntamiento de Martos, en Jaén; Dolores Fernández Gutiérrez, referente en la defensa de la igualdad, en Málaga; y la periodista Mercedes de Pablos Candón y presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, en Sevilla.

En el acto también se han entregado ocho diplomas honoríficos a instituciones y personas representativas en la lucha contra la violencia machista: la escultora Clara Cuéllar Padilla, en Almería; los Equipos Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil, en Cádiz; el inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba, Jorge Barrio Barredo; el equipo VioGén de la Compañía de la Guardia Civil de Guadix, en Granada; el inspector de la Policía Nacional, Adelino Domínguez Martín, en Huelva; la Asociación Jaén Acoge, en Jaén; la Asociación de Mujeres La Yedra, en Málaga; y el Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, en Sevilla.