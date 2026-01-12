El delegado del Gobierno en Andalucía defiende que la propuesta de nueva financiación autonómica "refuerza servicios"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, mantiene una reunión telemática con los ocho subdelegados del Gobierno. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este lunes la Comisión de Asistencia al Delegado, reunión de coordinación con los ochos subdelegados andaluces, en la que ha planteado cómo la propuesta de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado viernes, 9 de enero, "garantizará, reforzará y ampliará los servicios públicos en las ocho provincias andaluzas", por lo que ha confiado en que salga adelante con el máximo apoyo de los grupos en el Congreso.

Durante el encuentro, y según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota, Fernández ha remarcado que "Andalucía está recibiendo más fondos que en toda su historia, y el nuevo modelo supondría incrementar en 4.800 millones de euros los recursos anuales respecto al modelo vigente", lo que significa "más financiación para mejorar la sanidad, la educación, la dependencia, la universidad o la vivienda", ha puesto como ejemplos.

Además, ha destacado que de los 20.975 millones de euros adicionales que supone la propuesta presentada por el Gobierno para toda España, "Andalucía recibirá el 23%, es decir, por encima de su peso poblacional, lo que deja claro el efecto positivo que tendrá para la comunidad el nuevo modelo", ha subrayado.

Otro de los asuntos analizados en el encuentro de coordinación con los subdelegados, que se ha celebrado de forma telemática, ha sido la violencia de género y los dos casos registrados en la comunidad desde principios de año, cifras que para Pedro Fernández ha considerado "preocupantes", y que, según ha señalado, "necesitan de la acción de todos para detectar los entornos donde se producen y conseguir que denuncien para proteger a las víctimas".

Por ello, ha pedido a los ocho subdelegados que trasladen a los alcaldes en sus provincias "la necesidad de seguir ampliando la red de municipios VioGén con la que hacer frente a la violencia machista, afianzar políticas de igualdad y difundir las herramientas y medios de que disponen las víctimas para denunciar", porque "cuantos más seamos, mayor será nuestra fuerza y menor la capacidad de acción de los violentos", según ha sentenciado.