Delegado del Gobierno: A Moreno "no le compete" crear una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz y "sobreactúa"

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha considerado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), incurre en una "sobreactuación" al anunciar la creación de una comisión de seguimiento sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero cuando "no le compete" investigar este siniestro que, además, ya está siendo objeto de una investigación "independiente".

Así lo ha trasladado el delegado en una entrevista concedida a Europa Press al día siguiente de que el presidente de la Junta anunciara la creación de una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas, con el fin de evaluar la seguridad del tráfico ferroviario, y a la que tenía previsto invitar a participar a otras administraciones como el Gobierno de España.

Juanma Moreno realizó este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno de la Junta celebró este pasado miércoles en Adamuz al cumplirse un mes de dicho accidente ferroviario.

Pedro Fernández ha comentado que no ha entendido ese anuncio del presidente de la Junta, y que "lo de la comisión de seguimiento es una figura que nunca había escuchado". "Me parece una sobreactuación" por parte de Juanma Moreno "en este caso concreto", ha agregado el delegado, que al respecto ha remarcado que ya "hay una comisión de expertos que está creada por ley para la investigación y las conclusiones necesarias de cualquier accidente ferroviario, como ha ocurrido en este caso".

Dicha comisión, según ha aseverado, "es absolutamente independiente, ajena a la política" y, "por lo tanto, va a concluir lo que científica y objetivamente haya provocado ese accidente y qué medidas son necesarias para evitar que a futuro pueda ocurrir" otro similar.

Además, Pedro Fernández ha comentado que "en paralelo hay una investigación judicial que se nutre de un atestado que ha elaborado la Guardia Civil después de miles de fotografías, de cientos de elementos de peritaje y también de testificales, que están todas en manos de la jueza responsable de esta instrucción judicial".

El delegado ha subrayado además que "la competencia ante esa infraestructura, esa vía, es del Gobierno central, gestionada a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)", por lo que "la Junta de Andalucía no tiene absolutamente ninguna competencia sobre esa vía, y no le compete llevar a cabo ningún tipo de investigación que ya se está llevando a cabo por los órganos legalmente establecidos, objetivos e imparciales", ha remachado.

A la pregunta de si desde la Junta se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno al hilo de esta iniciativa, Pedro Fernández ha respondido que "en absoluto", y ha considerado que, con ella, se da por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno "un aprovechamiento de una situación para hablar de una comisión de seguimiento sobre una infraestructura que no es competencia de la Junta de Andalucía".

"Es como si yo anuncio que mañana desde la Delegación del Gobierno vamos a poner en marcha una comisión de fiscalización y control de la actividad en los hospitales de Andalucía", cuando "no tenemos la competencia para hacerlo", ha añadido Pedro Fernández, que ha considerado por ello que dicho anuncio del presidente andaluz "es utilizar la situación de una tragedia por fines estrictamente políticos".

Y también ha incidido en defender que desde la administración central se está llevando a cabo la investigación del accidente "de forma rigurosa, legal, como corresponde a través de los organismos legalmente establecidos", y "no se puede sacar de ahí la investigación de una estructura ferroviaria que conoce quien la tiene que gestionar y tiene la competencia y, por tanto, la responsabilidad máxima sobre esa infraestructura". "No puede salir de ahí", ha remachado.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES "DESDE EL MINUTO UNO"

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha defendido que, tras el accidente, "la cooperación, la colaboración" entre administraciones fue "inmediata", y el Ejecutivo central, como cada vez que "es necesario durante una emergencia", se dedicó a "actuar desde el minuto uno, poniendo a disposición todos los medios necesarios", según ha subrayado.

De hecho, ha apuntado que "el mayor porcentaje de medios que hubo tras el accidente" estaba vinculado "con la Administración General del Estado", que realizaron "un magnífico trabajo junto con los profesionales sanitarios y bomberos", según ha valorado Pedro Fernández, que ha querido "reconocer" esa labor, al igual que la de los "cientos de voluntarios, especialmente del pueblo de Adamuz y del entorno" del municipio que "se acercaron esa trágica noche" al lugar del accidente "para ayudar".

En esa línea, ha remarcado que la cooperación fue "inmediata", y "se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME) en dos ocasiones", además de que él estuvo "en contacto permanente" con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por lo que "la colaboración, como siempre", con la Junta se llevó a cabo "con lealtad absoluta por parte del Gobierno de España", según ha defendido.