Moreno crea una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz y pide al Gobierno "misma preocupación" que con Rodalies

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles la creación de una comisión de seguimiento del accidente de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas, con el fin de evaluar la seguridad del tráfico ferroviario. La Junta llamará a otras administraciones a participar en esta comisión.

En su intervención tras el Consejo de Gobierno excepcional en Adamuz, Moreno ha exigido que Andalucía tenga "exactamente el mismo trato que otras comunidades" porque, ha dicho, "he visto mucha preocupación por el Cercanías de Cataluña y quiero la misma preocupación por Andalucía, donde hay un importante déficit" en infraestructuras ferroviarias.

Esta comisión "institucional" hará un balance cada año de cómo están las víctimas y analizará la situación de las infraestructuras ferroviarias. La mesa de trabajo estudiará cómo mantener la memoria de las víctimas, mantener la atención a las víctimas y sus familiares y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, qué inversiones se han hecho, qué inversiones se van a hacer y qué mejoras en los protocolos de seguridad porque "es algo que nos han pedido de manera reiterada y continuada las víctimas, que insistamos en que esto no vuelva a suceder".

