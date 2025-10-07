El delegado del Gobierno pide "responsabilidades máximas" a la Junta por "negligencia" en el cribado del cáncer de mama

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido este martes "responsabilidades máximas" a la Junta por la "negligencia clarísima" que ha mantenido que "se ha cometido" en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas en el acto por el Patrón de la Policía Nacional en Granada, donde ha apuntado su "absoluta" preocupación por el caso de las mamografías, que ha añadido está afectando a "tantas mujeres" y que pone de manifiesto en su opinión que en la Junta "están desmantelando permanentemente" la sanidad pública.

Es, a juicio de Fernández, una "situación que es absolutamente injustificable" con base en una "negligencia acumulada, además, en el tiempo y con unas consecuencias tan traumáticas" como las que "se están escuchando día a día de tantas mujeres que viven en la incertidumbre".

"Han tenido lamentablemente que ver cómo pasaba el tiempo sin que se les hicieran unas pruebas complementarias, aunque eran preceptivas y eran obligatorias porque se había detectado una posibilidad con respecto a la tenencia de esa enfermedad", habiendo "incluso", como ha apuntado el delegado que han indicado las asociaciones, "posibles" casos de "personas que han llegado a morir como consecuencia de esa negligencia".

Además, el delegado ha precisado que "hay otras pruebas también que se hacen con carácter preventivo, como es el cáncer de colon o como es el cribado también" para el de cérvix o "tantas otras enfermedades" como las asociadas a la próstata, lo cual, en este contexto "genera una inseguridad en la ciudadanía" y "una incertidumbre".

"Nadie sabe ya si el que no haya existido una llamada es bueno o es malo" por si puede significar que existió "un indicio y se ha dejado pasar como parece con toda seguridad y ya ha reconocido la propia Junta de Andalucía que ha pasado con el cáncer de mama", ha añadido Fernández.

Ha exigido también en este contexto a la Junta "claridad y transparencia, como le ha exigido ya la ministra de Sanidad", en referencia a la carta enviada por Mónica García "para que le dé toda la información relativa a los últimos cinco años".

Se trata, según ha concluido el delegado, de que la Junta "ponga de manifiesto qué es lo que ha ocurrido en Andalucía para estar en esta situación tan grave y que perjudica y que está dañando tanto la salud de tantas mujeres" de la comunidad autónoma.